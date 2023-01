Osm miliard. Koncem loňského roku dosáhl počet obyvatel planety dalšího významného milníku. V roce 2050 už s námi bude osud Země sdílet téměř deset miliard souputníků. Dramatický nárůst počtu světové populace z minulého století sice zpomaluje, to se ale netýká nejchudších částí světa, zejména Afriky. Právě tyto regiony nejvíc postihují klimatické změny, nedostatek jídla a peněz na jeho pořízení. Přestože ze statistického pohledu má planeta jako celek potravin dostatek, počet lidí trpících hladem v posledních letech opět roste, a to včetně Evropy. Tento vývoj lze ovšem zvrátit.

Exploze v Africe

I letošní rok čeká planetu jeden významný populační milník. Čínu přeskočí podle údajů OSN na pozici nejlidnatějšího státu světa Indie. Právě v jižní Asii a ještě více v Africe se bude populace zvyšovat v příštích dekádách nejvíc. Přes polovinu předpokládaného nárůstu se bude v příštích 30 letech soustředit v osmi zemích – v Demokratické republice Kongo, Egyptě, Etiopii, na Filipínách, v Indii, Nigérii, Pákistánu a Tanzanii. Z jednotlivých světadílů se pak v tomto časovém horizontu rozroste zdaleka nejvíc Afrika, a to o 71 procent na 2,5 miliardy obyvatel. Počet Evropanů naopak do roku 2050 klesne o pět procent na 704 milionů. Nejlidnatějším světadílem bude v polovině tohoto tisíciletí stále Asie s 5,3 miliardy lidí.

Vrcholu by světová populace měla dosáhnout v roce 2086, kdy má planetu podle propočtů obývat 10,4 miliardy lidí. Ovšem ani toto množství by nemělo být problém nasytit. Podle Tomáše Maiera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je planeta nyní teoreticky schopná uživit i 12 miliard lidí. Otázka ovšem je, jestli toho bude schopná i koncem století.

Podíl lidí trpících nedostatkem stravy se přitom v minulých desítkách let pozvolna snižoval a v roce 2017 dosáhl 8,2 procenta, tedy kolem 620 milionů. Od té doby ale začal opět mírně růst. Problém pak vyostřila pandemie covidu, kvůli které se zasekla globální distribuce zboží a od přelomu let 2020 a 2021 začaly výrazně růst ceny potravin. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace se tak předloni zvýšil na světě počet lidí, kteří chodí pravidelně spát hladoví, na 828 milionů, což je přes 10 procent obyvatel planety. Navíc podle portálu Our World in Data si v roce 2020 přes 40 procent lidí nemohlo dovolit zdravou stravu.

Současných osm, ba ani 10,4 miliardy lidí na předpokládaném vrcholu populačního růstu v roce 2086 neznamená, že Země překročila únosnou kapacitu.

K pandemii covidu se pak loni přidala další krize – ruská invaze na Ukrajinu. Obě tyto země jsou významnými exportéry základních potravinových komodit, zejména obilnin a oleje. Například na vývozu pšenice má Rusko spolu s Ukrajinou globálně podíl 23 procent, a na exportu slunečnicového oleje dokonce 64 procent. Největší podíl své spotřeby dovážejí z Ukrajiny a Ruska africké a blízkovýchodní státy. Třeba v Ugandě to bylo podle údajů z roku 2019 téměř sto procent spotřeby pšenice.

Organizace spojených národů se tak opět vzdaluje od svého cíle ukončit do roku 2030 na světě hlad a potravinovou nejistotou. Podle jejího odhadu bude tomuto problému za sedm let stále čelit 670 milionů lidí.

Největší potravinové krizi na úrovni hladomoru čelí nyní Etiopie, Jemen, Súdán, Nigérie a zejména Somálsko. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je tato východoafrická země postižena obrovským suchem, protože v posledních pěti letech tam prakticky nepršelo, ale také občanskou válkou a prudkým nárůstem cen potravin.