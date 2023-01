Míra propojení světa se začala hlavně kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině snižovat. Omezení globalizace by ovšem mohlo podle agrárního analytika Petra Havla přispět nejen ke snížení emisí v potravinových dodavatelských řetězcích, ale také ke zvýšení dostupnosti jídla v chudších regionech. V těch jsou zejména problémem vysoké ceny potravin, v Africe pak i jejich nedostatek. Naopak na Západě je potravin nadbytek. Havel si myslí, že snížení vývozu přebytků z bohatších zemí do méně rozvinutých částí světa by mohlo tamní zemědělce motivovat ke zvýšení vlastní produkce. Zásadní bude také podpora větší efektivity zemědělství. „Obrovský potenciál je například v nových biotechnologiích, zejména metodě editace genů,“ tvrdí Havel.

Loni světové ceny potravin podle údajů OSN vzrostly na historicky nejvyšší úroveň jak v nominálních, tak reálných hodnotách. Co bylo hlavní příčinou?

Rozhodujícím faktorem byla určitě válka na Ukrajině. Index FAO výrazně vyletěl v březnu minulého roku, tedy hned po zahájení válečného konfliktu, eskaloval kolem dubna, ale v listopadu už byl v porovnání se stejným měsícem roku 2021 na podobné úrovni. Začalo totiž působit několik faktorů. Zejména se uklidnila počáteční panika a také se podařilo dojednat alespoň částečné odblokování exportu potravin z Ukrajiny.

Když se podíváme trochu do historie, světové ceny potravin začaly výrazněji růst už v roce 2006 a pak koncem roku 2020. Proč došlo k těmto skokům?

Kvůli inflačním cílům centrálních bank rostou nominální ceny potravin ve světě dlouhodobě, i bez válek a energetických krizí. Jen nebyly tak obrovské výkyvy jako po začátku současného válečného konfliktu. Dalším důvodem zvyšování cen potravin je určitý nárůst napětí mezi nabídkou a poptávkou, protože na světě přibývají lidé, ale ve stejném tempu nepřibývá objem zemědělské produkce. Navíc se v posledních letech zvyšuje tlak na ochranu životního prostředí. Ubývají plochy, které by mohly být zemědělsky využitelné, protože jsou pod určitým režimem ochrany. Dalším faktorem, i když ne zásadním, je také to, že se vyspělý svět a některé organizace snaží zlepšit podmínky zemědělců v rozvojových zemích, zejména Afriky, aby dostávali slušnou mzdu. Tím se zvyšují náklady na produkci zemědělských surovin i v místech, kde dřív byly skoro nulové. Impulzem globálního růstu cen potravin je také skutečnost, že v celé řadě teritorií lidé konzumují potravin více, v širším spektru a jedí více dražších potravin. I když to tak v některých oblastech možná nevypadá, svět jako celek bohatne. Klasickým příkladem je Čína, kde místní už nechtějí jen dvě hrsti rýže, ale chtějí také kus masa, který zapijí pivem.

Na cenách potravin a burzovních cenách zemědělských komodit se v roce 2022 nepochybně podepsaly i spekulace.

Troufnete si odhadnout, jak se budou světové ceny potravin vyvíjet v příštích letech?

Předpokládám, že takový výkyv jako v roce 2022 nás v příštích letech nečeká. Je to do značné míry i psychologická záležitost. Když si lidé na takovéto konflikty zvyknou – pokud se to tak dá říct –, už tolik nepanikaří, nereagují tak emotivně a možná také spekulativně. Na cenách potravin a zejména burzovních cenách základních zemědělských komodit se v roce 2022 nepochybně podepsaly i spekulace. Na burzách komodit probíhají virtuální obchody a vztah mezi nabídkou a poptávkou tak ne vždy odpovídá realitě. Na druhou stranu je také třeba připomenout, že ačkoliv se zabýváme především válkou na Ukrajině, ve světě začínají doutnat ohniska dalších konfliktů. Klasickým příkladem je Čína a Tchaj‑wan, ale také Turecko a území Kurdů a další.

Jak a kde nejvíc ovlivňuje ceny potravin při vypuknutí válečných konfliktů a podobných krizí panika typu „musím rychle nakoupit jídlo do zásoby, kdyby v obchodech došlo“?

Panika je rozhodně významným faktorem cenotvorby. U spotřebitelů nastává zejména v chudších zemích, kde je riziko, že některé komodity nebudou, a může nastat skutečně hlad. Evropa vyprodukuje přebytek potravin, takže tady panika takový problém není. Nastala jen dočasně v některých regionech.