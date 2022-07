V době pandemie zpřetrhané dodavatelské řetězce se opět dostávají do formy. A to i přes trvající válku na Ukrajině. Naznačuje to řada ekonomických ukazatelů. Například po dvou letech od vypuknutí pandemie covidu výrazněji klesají rekordně vysoké ceny námořní dopravy, dolů jde i cena řady surovin nebo čipů, opět se rozjíždí čínský export. Na to pozitivně reaguje také index GSCPI Federální rezervní banky v New Yorku, který monitoruje tlak na globální dodavatelské řetězce. Paradoxně je to ale předzvěstí negativního vývoje světové ekonomiky. Dodavatelským řetězcům se totiž do značné míry ulevuje kvůli klesající poptávce.

Pozitivní šok je pomalejší

Zprůchodnění zablokovaných dodavatelských řetězců potvrzují i výrobci. „Dodávky materiálů se obecně zlepšily, neřešíme již situace jako před několika měsíci, kdy některé materiály nebyly vůbec k dispozici, a proto byla přímo ohrožena výroba,“ říká třeba Martin Dozrál, generální ředitel producenta interiérových dveří Solodoor.

Podle poradenské firmy Drewry loni o 13 procent narostla světová zásoba kontejnerů. Ty od poloviny roku 2020 citelně chyběly, což byl jeden z původců narušení dodavatelských řetězců.

Cena roste vždycky následkem negativního šoku rychleji, než následkem pozitivního šoku klesá.

Cena za námořní přepravu velkého kontejneru se podle globálního ukazatele Freightos Baltic Index nyní pohybuje kolem 6300 dolarů. Přitom v září 2021 dosáhla více než 11 tisíc dolarů. Stále je to ale více než čtyřnásobek cen před pandemií covidu. „Cena roste vždycky následkem negativního šoku rychleji, než následkem pozitivního šoku klesá. Návrat k normálu tak bude mnohem pomalejší,“ vysvětluje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční společnosti Natland. I tak je pokles ceny za námořní přepravu kontejnerů významný, protože po moři se přepravuje přes 90 procent světového obchodu.

K poklesu námořních sazeb přispělo podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška odblokování většiny čínských přístavů, které byly ochromené kvůli nulové toleranci tamních úřadů při objevení nákazy covidem. Další příčinou je pak snižující se poptávka po zboží v řadě lokalit světa a tím i po jeho výrobě.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Boom prodeje se mění v útlum

Podle poradenské firmy Sea‑Intelligence v květnu klesla celosvětová poptávka po námořní přepravě čtvrtý měsíc v řadě, meziročně to bylo o tři procenta. Na transpacifických linkách je poprvé od poloviny roku 2020 využitá kapacita lodí pod 90 procenty a na trasách mezi Asií a Evropou je zpět pod 80 procenty. Boom prodeje spotřebního zboží, který odstartoval ekonomické oživení po opadnutí nejhorších vln pandemie, tak střídá útlum.