Řešení, jak zkrotit inflaci, kterou teď především táhne růst cen energií a komodit, hledají ekonomové i novináři po celém světě, nejen v Česku. Když hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň vystoupí „out off the box“, dokáže se na řešení problému dívat úplně jinak než všichni ostatní. „Když to řeknu hodně nadneseně, tak by svět měl vzít všechny své rezervy a investovat je do výzkumu baterií. Kdybychom měli lepší baterie, tak cena elektřiny může být zítra na polovině oproti dnešku a pozítří na polovině ceny před covidem. V takovou chvíli bychom neřešili inflaci,“ říká Bartoň. Podle něj nemusí jít o baterii v konvenčním slova smyslu. „Tou baterkou může být vodík. Jde o to najít uchovatele energie, který je snadno transportovatelný – v místě i v čase,“ říká Bartoň. Zároveň ale vysvětluje, jaké postupy a kroky jsou k dispozici tady a teď. A jak moc mohou fungovat.

Během jmenování nového guvernéra vás citoval prezident Miloš Zeman, když řekl: „… druhá skupina ekonomů mluví o nákladové inflaci a v takovém případě je samozřejmě zvyšování úrokových sazeb nákladem svého druhu a k inflaci přispívá. Tento názor zastává například ekonom Petr Bartoň.“ Co na to říkáte, že jste se stal součástí ceremoniálu jmenování guvernéra?

Ty dvě skupiny nejsou tak vyhraněné. Spor o podstatu dnešní inflace trochu připomíná newtonovskou fyziku – výslednice záleží na tom, která z dvou sil převládá. To, že zvýšení sazeb zvedne úroky firemního zadlužení, a tím pádem náklady firmám, chápe každý ekonom. Firmy pak podle toho, jak velkou mají konkurenci, budou náklady přenášet na zákazníky ve finální ceně. Takže ano, zvyšování sazeb na straně firem má svůj podíl na inflaci. Že by to byl jediný efekt vysokých úroků netvrdí prezident republiky české, nýbrž turecké. Erdogan vyrůstal v rodině trhovců s dluhy a viděl efekt vysokých úroků. Dívá se tak na to čistě mikropohledem. Makropohledem stále platí, že zvýšené sazby sníží také poptávku, což povede k menší schopnosti firem propisovat zvýšené náklady do cen. Nikdo nezpochybňuje, že vyšší úrokové sazby nějakým způsobem brzdí inflaci. Ta otázka ale je, jaký je dnes podíl nákladové inflace a kolik poptávkové.

Byl jsem překvapený, že mě prezident zmínil. Naposledy jsem ho viděl v roce 2001, kdy si ode mě v Chicagu půjčil pomlázku.

Jak tedy vnímáte skutečnost, že vás prezident zmínil?

Překvapilo mě to. Naposledy jsem byl s prezidentem ve styku na Velikonoce 2001, kdy si ode mě v Chicagu, kde jsem studoval, vyžádal moji pomlázku „na svou manželku“. Já jen od začátku covidové krize říkám to, co většina: nejsme ve 30. letech, kdy byla krize z nedostatku poptávky. Nyní je či byla krize z nedostatku nabídky a zvyšováním sazeb má větší smysl bojovat s inflací poptávkovou, nikoli nabídkovou. Skutečně tak záleží na zpracování analytických dat, abychom zjistili, nakolik je současná inflace dána nabídkou. I kdybyste se zeptal někoho z údajné první skupiny, co dělat s čistě nákladovou inflací, i ten by vám řekl, že zvedat sazby sice lze, ale zvýšení by muselo být natolik prudké, aby vyvolalo obří negativní poptávkový šok, který by přetlačil samotný efekt zvýšení nákladů skrze vyšší úroky. Další možný rozdíl je ve vnímání času, za jak dlouho se vyšší úroky na inflaci projeví. Zatímco vyšší úroky zvýší náklady úvěrů ve firmách téměř okamžitě, na poptávku budou mít vliv většinou až zhruba za rok, možná i později.

Úrokové sazby jsou prostě slabší ve schopnosti snížit nákladovou inflaci. Musely by se zvýšit třeba třikrát více, aby vykonaly stejnou „práci“, jakou by vykonaly při poptávkové inflaci.

V nedávném rozhovoru pro Ekonom řekl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký, že dnes nákladové vlivy mají na inflaci 70procentní podíl. Jaký je vhodný přístup v takové době?

Historie naší inflace je zajímavá tím, že na začátku pandemie v roce 2020 byla čistě nákladová. Zavřela se výroba a lidé měli stejné množství peněz, které jim různou podporou poskytla vláda. V druhém roce pandemie, kdy se už výroba a dodávky obnovovaly, udržování poptávky ze strany vlády v Česku pokračovalo. To, že vláda pokračovala se stimulací poptávky i ve druhém roce je tím, čím se lišíme od jiných zemí. Český nárůst zadlužení ve druhém roce byl nejvyšší v EU, ostatní země zadlužení začaly opět snižovat. Ve třetím roce jsme se pak vrátili k nákladovému šoku kvůli válce, kdy rostou ceny potravin a energií.