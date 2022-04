Podle viceguvernéra České národní banky Tomáše Nidetzkého už úrokové sazby proti inflaci působí a je třeba být jen trpělivý. „Na našem dalším jednání počátkem května očekávám velkou debatu o dalším nastavení úrokových sazeb, ale podle mého názoru spíše už jen v podobě mírného ladění. Když říkám mírné ladění, tak mám na mysli debatu o standardní úrovni zvýšení ve výši čtvrt či maximálně půl procentního bodu,“ říká. V případě, že by ale další centrální banky jako americký Fed či Evropská centrální banka sazby prudce zvýšily, tak by na to podle jeho slov ČNB reagovat musela.

Za poslední půlrok se inflace více než zdvojnásobila na březnových 12,7 procenta. Jak dlouho tu podle ČNB dvojciferná inflace bude?

Za celý letošní rok bude inflace v průměru dvojciferná. Problém je, že žijeme v období obří nejistoty a různých rizik, takže jakékoliv predikce jsou nyní jen věštěním z křišťálové koule. Jsem ale přesvědčený, že inflace do konce roku začne klesat a do konce roku 2023 začne směřovat k dvouprocentnímu cíli.

Politici, včetně premiéra Petra Fialy, připouštějí, že všichni zchudneme. Lze tomu nějak zabránit?

Ať už je inflace způsobená jakýmikoliv vlivy, tak se promítne do našich peněženek. Obecně mohou spotřebitelé reagovat jen dvěma přístupy. Jedním je nahrazení drahých položek za levnější alternativy. U zdražujících energií nezbývá nic jiného než reagovat úsporou. Další možností je pracovat s úsporami, které alespoň část domácností má a které teď budou muset zřejmě částečně vynaložit i na své běžné výdaje. Zatím nevidíme, i když to lze jen těžko měřit, že by lidé utráceli kvůli očekávání, že věci budou v budoucnu dražší. Jsem přesvědčený, že v následujících dvou čtvrtletích významně poklesne spotřeba domácností. To znamená, že klesne poptávka a firmy se začnou více soustřeďovat na to, jestli mohou v plné míře propisovat náklady do cen svých produktů a služeb.

Do jaké míry má vláda zvyšování cen lidem kompenzovat, například formou daňových úlev?

To, že teď vláda nedělá plošná opatření, ale pomáhá cíleně jen vybraným skupinám, je dobře. Tím neříkám, že plošná opatření během covidu byla špatná, protože tlak na okamžitou podporu byl tehdy obrovský. Víme ale všichni, co nás to stálo a že se dluh veřejných financí prohloubil. Přístup nejít na to plošně je správný, ale i tak to bude bolet.

Snaží se ČNB nějak koordinovat součinnost s vládou, aby vaše kroky nebyly protichůdné?

Rozhodně nemáme ambice vládě radit. Samozřejmě by to byla win‑win situace, pokud by politika ČNB a vlády byla zharmonizovaná. Za sebe ale musím říct, že teď žádné velké pnutí nevidím. Naopak musím vládu pochválit, že snížila rozpočtový schodek přibližně o sto miliard, což rozhodně přispívá k protiinflačnímu prostředí. Ano, přišla válka a vláda musí řešit problémy s ní spojené a vynakládat na to prostředky navíc, ale nedělá to tak, že by nás to znepokojovalo. Na rozdíl od minulé vlády také nezpochybňuje naše kroky.

Nemyslíte, že se bankovní rada v posledních měsících potýká s nedůvěrou veřejnosti? Podle některých hlasů děláte s inflací málo a měli jste sazby zvyšovat už dříve a rychleji, podle jiných byste naopak neměli dělat nic, přesněji řečeno neměli byste být tak agresivní.

Naše zpráva o inflačním vývoji už na podzim 2020 avi­zovala, že budeme výhledově zvedat sazby, a to bylo ještě před velkými covidovými uzávěrkami, které přišly v zimním období. Tehdy se všichni ptali, jestli jsme se nezbláznili. My ale koukáme dopředu na horizont roku až roku a půl. Takže když jsme na podzim 2020 naznačili, že v polovině následujícího roku zvedneme sazby, i tehdy nás kritizovali, že to neděláme dobře, protože českou ekonomiku čekají těžké časy kvůli lockdownům. V červnu 2021 jsme začali zvedat úrokové sazby standardními kroky o čtvrt procentního bodu. Společně s Maďary jsme byli prvními centrálními bankami, které s tím začaly. Pokračovali jsme v tom i dále, protože jsme viděli, že inflační tlaky v ekonomice přetrvávají. Postupně jsme naše kroky zpřísňovali. Když jsme v září zvedli sazby o 0,75 procentního bodu, byl to pro trh šok. Tehdy se naše kroky s vládou Andreje Babiše rozešly. Chci jen zdůraznit, že na začátku covidu byl přístup ČNB a vlády harmonizovaný, ČNB uvolňovala měnovou politiku a vláda zase fiskální. Na rozdíl od jiných centrálních bank jsme ale už tehdy nevěřili, že inflační tlaky jsou jen přechodné.