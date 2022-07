Změnám životního prostředí se přizpůsobují nejen živočichové a rostliny, ale i firmy. Přední český obchodník s outdoorovým oblečením Alpine Pro, který odívá i olympioniky, se dlouho soustřeďoval na zimní vybavení. Kvůli oteplování klimatu se ale nyní razantně pouští i do letního zboží. Daří se mu například v prodeji slunečních brýlí, na trh uvedl novou značku městského oblečení, plánuje také prodej svých kol.

Loni měla firma miliardový obrat a na své poměry neobvykle vysoký zisk, i v letošním prvním pololetí se jí vedlo vcelku dobře. „Teď ale hledíme na podzim s velkými obavami,“ říká majitel Alpine Pro a šéf Retailové asociace Václav Hrbek. Firmy podle něj nyní trápí vedle drahých energií nebo dopravy především posilující dolar.

Přestože si oděvní podnik nechává stále více zboží vyrábět v Česku, většinu dál odebírá z Číny a Bangladéše, a to právě za dolary. Tam má i své kanceláře, dílny a zaměstnance. Ty využívá nejen k zajištění dodávek oblečení pro sebe, ale i pro konkurenty.

Řada západních firem teď přesouvá kvůli vysokým nákladům na dopravu a geopolitické situaci výrobu z Číny do bližších zemí. Vy jste o tom uvažoval už před lety, ale nestalo se. Proč?

Částečně se tak stalo. V Česku šijeme desítky tisíc kusů ročně. Mimochodem tady šijeme nejen doplňky, ale třeba i drahou položku – nanomembránové bundy. Výrobní náklady jsou ale stále úplně někde jinde než v Asii.

O kolik?

Jsou to násobky. Co se týče naší výroby bund v Česku, nejde jen o ušití, ale i materiál je odtud. Je to nanomembrána, kterou vymyslela Technická univerzita v Liberci. I když jsou tyto bundy velice drahé, tak se prodávají. Třeba Českému olympijskému výboru přišla myšlenka, že čeští vědci vymyslí nanomembránu a české ruce vytvoří materiál i ušijí výrobek, natolik zajímavá, že v těchto bundách jeli na poslední olympiádu do Pekingu i naši sportovci. Přitom právě Čína je hlavní světový dodavatel bund. Chtěli jsme tím ukázat, že jsme silný a šikovný národ.

Stále si ale necháváte hodně zboží vyrábět v Asii. Jaký je to podíl?

V Česku vyrábíme do 10 procent, zbytek v Číně a Bangladéši. Dřív jsme vyráběli ještě v Barmě, dnes Myanmaru, a Kambodži. Vždycky jsem tam sám cestoval, všechno kontroloval a učil je šít tak, jak potřebujeme. V zemích, kde se pro nás vyrábí, máme i své lidi. V Číně máme nastálo také Čechy, v Bangladéši zaměstnáváme místní management, který továrny kontroluje kvůli kvalitě, plnění časové osy výroby a dodržování etického kodexu. Udržovat to všechno i v dalších zemích bylo moc nákladné, takže jsme se rozhodli zůstat mimo Čínu jen v Bangladéši.

Mění se nějak podíl zboží, které vyrábíte v těchto dvou zemích?

Čína byla vždycky větší, ale teď klesá a Bangladéš roste. Nyní objednáváme jarní kolekci na rok 2023. Zhruba polovina bude vyrobená v Bangladéši a polovina v Číně. U podzimní a zimní kolekce, což jsou složitější výrobky, bude zase podíl Číny větší.

V Asii si necháváte oblečení a další zboží vyrábět především externě, ale máte tam i vlastní provoz. Co má na starosti?

Původně to byla jen dílna na vzorky. Když tady vymyslíme design nebo novou technologii, uděláme k tomu manuál a pošleme to naší čínské dceři. Oni pak podle manuálu vyrobí prototypy, které tady otestují naši zaměstnanci, horští vůdci nebo jiní lidé, kteří se hodně pohybují po horách.

Vy sám také testujete výrobky?

Také, třeba si v tom oblečení vlezu do sprchového koutu a vyzkouším, jestli voda proteče nebo ne. Dřív jsme pořádali i firemní výlety, kdy jsme vyrazili oblečení otestovat na Matterhorn, Mont Blanc nebo Monte Rosu.

V Číně tedy máte jen menší výrobu prototypů?

Původně to byla jen dílna na vzorky, potom jsme tam začali dělat menší série a dnes už se tam vyrábějí i větší série. Víceméně je to ale stále spíš dílna než továrna. Pracuje tam podle sezony mezi 15 a 25 lidmi.

Zimy už nejsou takové, jako bývaly. Letního a jarního oblečení prodáváme víc než před 20 lety a poměr vůči zimnímu oblečení se postupně srovnává.

V Číně i Bangladéši necháváte vyrábět zboží i pro jiné značky a některým oblečení i navrhujete. Jaké to jsou firmy?

Konkrétní značky jmenovat nemůžu, můžu jen říct, že jde o české firmy průřezově trhem.

Jsou mezi nimi i vaši konkurenti?

Ano. Na druhou stranu nikdy by mě nenapadlo, že třeba v Kolíně vznikne automobilka, ve které budou Toyota a Peugeot vyrábět společně auta v jedné továrně se stejným know‑how. Ale najednou se daly dohromady, aby ušetřily náklady. Na našem trhu je to stejné.

V Asii máme své lidi a jsme tam schopni vyrábět pro jiné značky zboží kvalitněji a možná i levněji, aniž by měly starosti a musely to řešit samy na dálku.