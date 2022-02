Strojírenská a stavební skupina LIKO‑S ze Slavkova u Brna chce do dvou let postavit novou továrnu ve Spojených státech. Výrobky tam nyní vozí ze své české fabriky. Globální přeprava ale od vypuknutí pandemie mnohonásobně zdražila, navíc dochází k rekordním zpožděním lodí. Díky nové továrně ve Spojených státech se česká firma těmto problémům do budoucna vyhne. „Navíc když jste přímo na americkém trhu, můžete být flexibilnější, co se týče dodacích lhůt, reakce na požadavky trhu a vývoje nových produktů,“ uvedl ředitel společnosti LIKO‑S Jan Musil.

Počty firem, které zkracují své dodavatelské řetězce nebo to plánují, přitom narůstají v Česku i zahraničí. Výrobu, sklady či dodavatele přemísťují blíž k zákazníkům společnosti jako Hugo Boss, Nike, Cannondale nebo Ikea. Chtějí se tak především pojistit před výpadky, jaké je potkaly během posledních dvou let, a také snížit náklady. Potvrzuje to i studie poradenské firmy PwC, která uvádí, že pandemie urychlila posun k lokalizaci dodavatelských řetězců.

Zkracování řetězců táhne bezpečnost

Ke zkrácení dodavatelského řetězce přistoupil i majitel výrobce stolních her Albi a oděvní firmy Kinoko Antonín Kokeš. Zhruba před třemi roky přenesl tisk jednoho z klíčových produktů Albi, interaktivních sešitů pro děti, z Číny na Slovensko. „Díky tomu jsme se dostali na nižší výrobní náklady, což jsem opravdu nečekal, můžeme držet nižší zásoby, samozřejmě se snížila cena dopravy, takže celkový finanční efekt byl velice pozitivní. Nejdůležitější je ale pružnost,“ uvedl Kokeš.

Loni pak udělal podobný krok také u své nové firmy Kinoko, kterou rozjel před dvěma lety. Zhruba polovinu produkce oblečení nechal ze začátku šít v Číně, nyní už ale kompletní výroba probíhá v Česku. Vedly ho k tomu zejména zpožděné dodávky a drahá přeprava z Asie.

Zkrácení dodavatelského řetězce se ovšem neobešlo bez problémů. „Asi největší komplikace v textilním oboru jsou kapacity. Přece jenom většina továren v Čechách už nefunguje, a co zůstalo, jsou spíš dílny než továrny,“ říká Kokeš.