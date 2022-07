Pokles příjmů domácností, narušené dodavatelské řetězce ohrožující průmyslový sektor a stále rostoucí ceny energií v důsledku protiruských sankcí. Evropa se potýká s mixem jevů, který vyvolává strach o budoucnost ekonomiky. Dopady se nevyhnou ani Česku.

Otázkou už není, jestli země projde recesí, tedy stavem, kdy po několik čtvrtletí klesá hrubý domácí produkt (HDP), ale jak hluboký propad ekonomiky bude a jak dlouho potrvá. Časopisu Ekonom to potvrdili oslovení analytici, například hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář: „Podle mého názoru není otázka, zda nastane recese, ale zda půjde jen o přechodnou záležitost – recese mělká a krátká – anebo z ní naopak vzejde vážnější problém.“

Sklenář počítá s tím, že česká ekonomika by mohla zažít pokles ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, zejména v důsledku ochlazení spotřebitelské poptávky. Růžově sit­uaci nevidí ani makroekonom tu­zemské Raiffeisenbank David Vagenknecht. „Stále více to vypadá, že se ekonomika ve druhé polovině roku dostane do recese. Vysoká inflace a pokles spotřebitelské důvěry budou dále omezovat výdaje domácností,“ říká.

Průmysl si podle něj vede dobře, data jsou však dostupná pouze do května. A upozornil, že saldo zahraničního obchodu se drží v záporu i po očištění o vývoj cen dovozů a vývozů.

Data z maloobchodu začínají reflektovat vysokou inflaci. Ani podle dalších ukazatelů lidé nečekají příznivý vývoj.

Dobrá nálada zmizela a šetří se

Rovněž hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler vidí dost náznaků podobného vývoje. „Řada předstihových indikátorů slábne a naznačuje zpomalování ekonomiky, například index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) se v červnu propadl na 49 bodů z květnových 52,3 a dostal se tak poprvé od poloviny roku 2020 na úroveň signalizující pokles výroby,“ doplňuje předchozí citované.