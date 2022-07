Už koncem příštího týdne může být jasno, jak daleko Vladimir Putin zajde při využívání zemního plynu jako geopolitické zbraně. Ve čtvrtek 21. července má skončit pravidelná technická odstávka plynovodu Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do EU. Řada evropských politiků i byznysmenů se domnívá, že Rusko už dodávky neobnoví a Evropa zůstane zcela odstřižena od hlavního zdroje ruského plynu.

Gazprom už během června snížil dodávky plynovodem Nord Stream 1 o 60 procent. Zdůvodnil to technickými problémy kvůli opožděnému návratu ruských kompresorových turbín, jejichž servis v Kanadě prováděla společnost Siemens Energy. Uvázlé turbíny se nakonec do Ruska po německé přímluvě vrátí – což ovšem vzbudilo bouři nevole mezi ukrajinskými politiky.

Do Evropy dál teče plyn z Ruska přes Ukrajinu a Turecko, dodávky jsou sníženy zhruba na polovinu. Nižší dodávky plynu z Ruska hlásí i Itálie či Rakousko. Dalším plynovodem Jamal přes Polsko a Bělorusko pak do EU plyn neteče žádný.

Zima jako v Rusku

Pokud by se dodávky plynu po desetidenní pauze skutečně neobnovily, byl by to před letošní zimou chmurný scénář. Bez dodávek plynovodem v Baltském moři se sotva podaří naplnit zbývající kapacitu plynových zásobníků. Podle údajů Gas Infrastructure Europe jsou nyní zásobníky napříč Evropskou unií plné zhruba ze 60 procent. Takové množství plynu vystačí na pokrytí zhruba 14 procent roční unijní spotřeby.

Zásobníky jsou sice o něco plnější než loni touto dobou, ale v roce 2020 už na začátku července plyn naplňoval 80 procent kapacity – kvůli zastavení ekonomiky během první covidové vlny se z nich však během zimy nečerpalo jako obvykle. Jenže i v roce 2019 už byly evropské zásobníky touto dobou plné v průměru ze 75 procent – a to ještě ekonomika fungovala v zásadě normálně.

V Česku jsou plynové zásobníky naplněné o něco víc, než je evropský průměr. Podle ministra Jozefa Síkely téměř na 73 procent. I v tuzemsku však byla v letech 2019 a 2020 už na začátku července jejich kapacita plná z více než 80 procent. To je minimální objem, na který evropští politici cílí.