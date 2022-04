Řada lidí volá po úplném odstřižení dodávek ruského plynu do Evropy. Ten se nyní na celkové spotřebě podílí z 35 až 40 procent. Otočit termostatem na radiátoru v domácnostech by však nestačilo, odběrů by se musel vzdát i nejeden průmyslový podnik. A to by v krajním případě znamenalo přerušení či ukončení výroby.

Evropa nicméně k ústupu od zemního plynu zavelela ještě před současnou krizí. Spoléhá však na to, že během krátké doby najde alternativy, které nejpoužívanější energetickou surovinu nahradí.

Ředitel strategie poradenské společnosti v energetice EGÚ Brno Michal Macenauer říká, že Evropa se dokáže ruského plynu vzdát během pěti let. Úplný úprk od využívání této suroviny však podle něj nedává smysl. Naopak, zemní plyn může sehrát významnou úlohu na cestě Evropy k čistějším zdrojům.

Jak rychle dokážou jednotlivé sektory národního hospodářství odejít od zemního plynu?

Spotřeba zemního plynu jde napříč celou společností. Využívají ho téměř všechny sektory průmyslu, ať už k výrobě procesního tepla či k vytápění. Na stlačený zemní plyn CNG jezdí desítky tisíc vozidel. A domácnosti stojí zhruba za čtvrtinou celkové spotřeby zemního plynu.

Z technologického pohledu je zemní plyn obecně dobře nahraditelný, z velké části elektřinou. Znamenalo by to však úplnou transformaci energetiky, která by si vyžádala ohromné náklady. A navíc obrovské utopené investice, protože velká část zařízení, která se nyní využívají, má ještě daleko do konce své životnosti.

Rychlá náhrada zemního plynu tedy neexistuje?

Ve většině průmyslových provozů by to přineslo velké problémy. A to nejen v případě plynu, který se používá při výrobních procesech, ale i při výrobě tepla. Vytápěcí systémy jsou nastavené na plyn a nelze je jednoduše přepnout na elektřinu. Navíc by to někde znamenalo i řádové navýšení přípojného výkonu, což nemusí sítě zvládnout. U vytápění domácností je to jednodušší. Odhlédneme‑li od ceny a omezených kapacit ve výrobě, lze často celkem jednoduše přejít na tepelná čerpadla. A je možné také více využívat biomasu, topit dřevem.

Nemyslím, že by fungující podniky masivně odcházely. Dá se však očekávat, že nové investice už udělají raději za hranicemi Evropské unie, třeba v Indii nebo i jinde.

Jsou v rámci průmyslu vůbec nějaké provozy, kde lze zemní plyn v krátké době nahradit něčím jiným?