Ještě před pár lety hrál zemní plyn v úvahách o budoucnosti evropské energetiky i průmyslu důležitou roli. Už před válkou na Ukrajině však začaly po celé Evropě sílit hlasy, že bez rychlého odchodu od plynu nebude dekarbonizace úplná. S ruskou agresí získaly tyhle plány další impulz.

Optimisté tvrdí, že kombinací úspor v domácnostech i ve firmách, dodávek plynu odjinud a využitím alternativních zdrojů lze zastavit odběr této suroviny z Putinova Ruska v zásadě hned. Připouštějí, že úplné embargo na ruský plyn, který aktuálně tvoří necelé dvě pětiny evropské spotřeby, by přineslo drobnou recesi. Ovšem nic, s čím by se kontinent nevyrovnal. Například nedávná studie univerzit v Kolíně nad Rýnem a Bonnu v takovém případě predikuje pokles německé ekonomiky o 0,3 až tři procenta. A Evropa by navíc díky tomu mohla rychleji upustit od využívání této suroviny v dlouhodobém měřítku.

Existují však i jiné scénáře, podle kterých by zastavení dodávek přineslo mnohem hlubší propad, pokud by plyn přestal nyní proudit. Úplné a okamžité odstřižení od ruských dodávek plynu a ropy má po Evropě řadu podporovatelů, vyzval k němu také Evropský parlament. „To by ovšem znamenalo velkou recesi a kromě jiného by to byl asi konec EU financování pomoci Ukrajině i konec šancí na posílení vlastní bezpečnosti,“ říká energetický analytik Michal Šnobr.

Z takového šoku by se Evropa vzpamatovávala mnoho let, a navíc by nevratně přišla o řadu průmyslových oborů. Efekt by se dále velmi pravděpodobně přelil i do dalších odvětví. Sice by se kontinent jedné závislosti zbavil, ale rázem by si na jiných frontách vytvořil řadu dalších. Paradoxně by bylo také nejspíš nutné omezit investice do vývoje vlastních nových technologií, bez nichž se širší dekarbonizace sotva uskuteční.

Nedá se ani vyloučit, že případné odstavení dodávek a malé zásoby dál vyšponují ceny. U burzovně obchodovaných komodit to tak funguje vždy, jakákoliv nejistota a byť jen zdání nedostatku tlačí ceny nahoru. Už teď je přitom zemní plyn přibližně šestkrát dražší než před rokem a Evropa se kvůli drahým surovinám potýká s dlouho neviděnou inflací. Další přifouknutí může roztočit spirálu zdražování, kterou už se běžnými nástroji nemusí podařit zastavit.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Týdeník Ekonom zmapoval, která odvětví jsou na plynu nejvíc závislá, koho by omezení dodávek postihlo nejvíc. A kde už existují životaschopné alternativy. Zemní plyn se totiž využívá takřka všude. Neslouží jen k přímému vytápění, ale také pro výrobu elektřiny a tepla a jako surovina v chemickém průmyslu. Nezapočítáme‑li spotřebu plynu v elektrárnách a teplárnách, připadá na domácnosti 36 procent a na průmysl 39 procent odběrů suroviny. Zhruba čtvrtina spotřeby průmyslu připadá na výrobu takzvaných nekovových minerálů – tedy například skla, cementu, vápna či omítek.