Pandemie covidu‑19 způsobila v globálních dodavatelských řetězcích nevídaný chaos. Rekordní zpoždění kontejnerových lodí, zdražení přeprav ve stovkách procent, rapidní nárůst nájemného ve skladech či chybějící díly pro výrobu výrazně přispívají ke zvyšování inflace. Podle OSN mohou problémy v dopravě zvýšit ceny dovážených výrobků celosvětově v průměru o 11 procent. Proč k tomuto vývoji dochází?

Nejvyšší ceny, nejnižší kvalita

Po celosvětovém rozšíření nákazy koronavirem se na začátku minulého roku postupně zavíraly továrny i obchody od Asie přes Evropu po Ameriku. Když pak východoasijské fabriky začaly vyrábět, velká část zboží ještě neměla kam odplout, protože Západ byl stále v covidovém útlumu. Výrobky se proto začaly na Východě hromadit. Pozvolné oživení na Západě sice přišlo nedlouho poté, ale lidé chtěli jiné zboží než před pandemií. Obleky vyměnili za tepláky, rtěnky za roušky, rapidně stoupla poptávka po herní elektronice a noteboocích.

Když se celý dodavatelský systém začal opět rozbíhat, zabrzdil ho nedostatek kontejnerů na místech, kde byly potřeba. Zasekávaly se na cestě především proto, že kvůli nákaze a nedostatku pracovníků neměl kdo náklad v přístavech vykládat a kamiony odvážet. V námořních kontejnerech se na dlouhé vzdálenosti po světě přepravuje přes 90 procent zboží.

Lodě s kontejnery tak nabíraly zpoždění. Zároveň přestala létat pasažérská letadla, v jejichž trupech se vozí přibližně polovina vzdušného nákladu.

V tu dobu se začala naplno probouzet chuť lidí v západní části světa utrácet peníze, které nemohli dát za dovolené nebo kulturní akce. To se potkalo s nedostatkem prostoru v letadlech a lodích a ceny dálkové přepravy začaly stoupat. Globální ukazatel vývoje cen námořní kontejnerové přepravy Freightos Baltic Index loni vyletěl z únorových 1330 dolarů za přepravu jednoho velkého kontejneru až na více než 3000 dolarů koncem roku. Rychle podražovala i letecká přeprava zboží – podle ukazatele Baltic Exchange Air Freight Index se například cena za kilogram nákladu na trase z východní Asie do Evropy loni dostala z únorových 2,5 dolaru na prosincových 5,6 dolaru. To byl ale jen začátek.