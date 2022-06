Osmačtyřicetiletý olomoucký podnikatel Josef Tobiáš investoval během posledních dvou let celkem do tří zahraničních nemovitostí. Jeden apartmán koupil na Slovensku, druhý v Gruzii a k tomu si pořídil ještě vilku u moře na Sardinii. Jak říká, chce, aby ho výnos z pronájmu nemovitostí živil v důchodu, do kterého hodlá jít tento prodejce garážových vrat, automatických bran a dveří už za sedm let.

Podobně jako Tobiáš uvažuje i spousta Čechů s nadprůměrnými příjmy. Podle průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen se skoro třetina lidí v Česku vydělávajících více než 60 tisíc korun čistého měsíčně poohlíží po nákupu nemovitostí v zahraničí. Především v zemích, jako jsou Chorvatsko, Itálie, Španělsko nebo například Řecko. Láká je nejen tamní teplé podnebí, ale často relativně příznivé ceny (přinejmenším v porovnání s těmi českými) a rovněž snaha ochránit peníze před rychle rostoucí inflací.

Jak obtížné je ale vlastně koupit dům či byt v zahraničí, jaká rizika se s tím pojí a v jakých zemích se to aktuálně nejvíc vyplatí?

Z Čech až na… Jadran

Češi mají zájem o zahraniční nemovitosti dlouhodobě. Podle jednatele realitní kanceláře Alexandria Real Martina Pinla rostla poptávka po investicích do domů či bytů za hranicemi Česka již před pandemií každoročně o 10 až 15 procent. V poslední době ale akcelerovala nebývalou měrou, což potvrzují i údaje největšího domácího realitního portálu Sreality.cz. Jak říká manažerka týmu inzertních služeb tohoto realitního serveru Hana Kontriš, v loňském roce na Sreality.cz zaznamenali téměř dvojnásobek vyhledávacích dotazů na nemovitosti v zahraničí než v roce předchozím. V letošním roce se pak tento trend jen potvrzuje.

„Za první čtyři měsíce jsme už zhruba na polovině dotazů, které jsme na našem portálu evidovali v průběhu celého loňského roku,“ říká Kontriš a vyjmenovává i možné důvody, proč se tak děje. „Vzhledem k významnému růstu cen rekreačních nemovitostí v Česku řada tuzemských investorů přestala uvažovat o nákupu v tuzemsku a rozhodla se pro zahraničí. Není výjimkou, že se přímo v inzerátech sami prodejci zmiňují, že koupě zahraniční nemovitosti je dobrou ochranou kapitálu před inflací, na což zřejmě lidé slyší,“ říká.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Na přestřelené ceny v Česku ostatně dlouhodobě upozorňuje i Česká národní banka, podle níž jsou například u investičních bytů nadhodnocené o čtvrtinu. Že se Česko řadí mezi země, kde jsou nemovitosti předražené, potvrzuje i výpočet hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka. Když porovnal odchylku poměru cen nemovitostí a příjmů domácností od dlouhodobého průměru, vyšlo mu v Česku nadhodnocení dokonce ve výši 31 procent. Neroste jen cena bytů a domů, ale i rekreačních nemovitostí – cena chat a chalup se za poslední dva pandemické roky zhruba zdvojnásobila.