Realitní trh je v bodě zlomu. Bydlení v mnoha místech Česka je nedostupné. Pro někoho finančně, pro někoho prostě proto, že není nabídka. „Přijela jsem do Prahy na měsíc. Sehnat pronájem je prakticky nemožné, všichni řeší jen Ukrajince, což je sice v pořádku, když je válka, ale abych nesehnala vůbec žádný volný byt?“ diví se Kristýna Antošová, která pobývá v zahraničí a do Prahy se vrací vždy na několik týdnů. S takovou situací se setkala poprvé.

Že sehnat bydlení není v těchto dnech jednoduché, potvrdili Ekonomu jak realitní kanceláře, tak poskytovatelé služeb Airbnb. „Úvěry na bydlení již nejsou tak levné a dostupné. Do toho zasáhla válečná situace na Ukrajině, a ať chceme nebo ne, bude to mít určitou dobu vliv i na psychologii peněženky, tedy utrácení peněz, protože kdo ví, co se může stát,“ konstatuje partner fondu DaVinci Investments Vlastimil Bijota.

Přitom je stále dost lidí, kteří byt či dům považují za stabilní investici, jež uchová hodnotu jejich peněz. „Poměr kupujících, kteří mají hotovost, proti těm, kteří financují nákup skrze hypoteční úvěr, je podle našich dat 60 ku 40,“ podotýká hlavní ekonom realitního portálu Videobydlení.cz Jakub Veverka.

Co způsobí uprchlíci

Novým výrazným faktorem změn na realitním trhu je právě vlna uprchlíků z Ukrajiny. A ta může mít dopady jak na ceny nemovitostí, tak na pronájmy. Druhý způsob bydlení budou teď víc volit jednak nově příchozí, jednak i Češi, kteří už na hypotéky, a tedy na vlastní bydlení nedosáhnou. Podle realitních ma­kléřů začne přibývat těch, kdo budou hledat menší byty nebo levnější nabídky. „Naroste počet cizinců, kteří v Česku zakotví natrvalo, budou zde pracovat, žít, zakládat rodiny a první měsíce či roky budou bydlet právě v nájemních bytech. A za přetlaku poptávky skutečně není důvod, aby ceny pronájmů klesaly,“ souhlasí makléř Jan Štohanzl z G8 Reality.