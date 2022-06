Investoři mají celosvětově k dispozici ohromné množství peněz, které se nyní snaží ochránit před inflací. Podle Ivety Paukové, zakladatelky společnosti RealCare Invest, která se zaměřuje na investice do zahraničních realit, je v některých lokalitách poptávka po nemovitostech tak velká, že nabídky mizí během několika sekund. „Dnes jsme v situaci, kdy na jednu nemovitost máme rovnou tři zájemce. Kvůli vysoké poptávce ve většině lokalit už docházejí nemovitosti, což vyhnalo ceny velmi vysoko,“ dodává. V lokalitách, kde ještě nedávno investor vystačil i se třemi miliony korun, teď potřebuje milionů pět.

Jaké lokality se nyní zájemcům o investici do nemovitosti v zahraničí vyplatí?

Investor si musí především jednoznačně říci, co hledá. Jestli nemovitost za účelem vlastní rekreace a následně pronájmu v době, kdy ji nevyužívá, anebo zda chce čistě výnosovou investici. Evropa jako taková má už velmi vysoké ceny nemovitostí a naproti tomu volný kapitál k tomu, aby se lidé mohli jet rekreovat a pronajímat si dům či apartmán, se zmenšuje. Spolu s tím klesá i výnos. Lokality, které přinášejí výnos kolem deseti procent, často spadají do sféry rizikového kapitálu. To znamená, že nemají stoprocentně jistou demokratickou strukturu anebo mají jiné bezpečnostní ohrožení. Jde o státy typu Gruzie, Moldavsko či Albánie. Například země na středním Balkáně se sice snaží demokratizovat, ale podle mezinárodních hodnoticích zpráv se jim výsledek ještě nedaří, korupce je stále velmi vysoká, a právní jistota pro investora tedy velmi nízká.

Jiné části Evropy tedy už nejsou zajímavé?

Pokud se bavíme čistě o Evropě, tak průměr okolo Středomoří máme na investičních nemovitostech dvě až tři procenta. Důvodem takto nízkých čísel je zdroj a úroveň poptávky po ubytování. Lidé, kteří si tyto nemovitosti pronajímají, jsou zase Evropané. Pak máme lokality, které nabízejí lepší výnos díky vícezdrojové poptávce. Typickým příkladem je aktuálně Tenerife, součást Kanárských ostrovů. V případě dobré koupě se tam dostáváme až na dvojciferné výnosy z pronájmu. Poptávka po ubytování je tam celoroční. Z New Yorku tam už létají dvě letadla týdně.

Mezi investory vyhledávané destinace dlouho patřila i Dubaj. Platí to i v době, kdy do země prchá řada Rusů?

Dubajský trh zažívá nečekaný nápor na straně poptávky, což působí odezvu ve formě růstu cen a s tím související pokles výnosů z pronájmů. Od března do května ceny nemovitostí vzrostly v průměru o 30 procent. To způsobilo odliv evropských, a tedy i českých investorů. Přestože nájemné v Dubaji nekopíruje růst cen nemovitostí, výnosy se pohybují mezi pěti až sedmi procenty. Je ovšem nutné si uvědomit, že jde o nedemokratickou lokalitu, autoritativní státní zřízení. Ne pro každého je pak zmíněný výnos dostatečnou kompenzací za takové riziko.