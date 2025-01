Pasivní investování skrze burzovně obchodovatelné fondy (ETF) se těší stále větší oblibě. To se odráží v množství peněz, které investoři do ETF fondů vkládají. V tomto ohledu loňský rok lámal rekordy. Do ETF zaměřených na americký trh investoři napumpovali poprvé v historii více než bilion dolarů. Rekord z roku 2021, kdy do těchto fondů přiteklo zhruba 900 miliard dolarů, padl už v listopadu.

Například v ETF fondech s domicilem v Evropě, které jsou běžně dostupné také českému investorovi, se objem peněz za loňský rok zvýšil zhruba o 278 miliard dolarů. Rovněž šlo o rekordní částku. Celosvětově se pak objem spravovaných aktiv v ETF fondech rozrostl na více než 15 bilionů dolarů. Také mezi českými investory obliba pasivního investování přes ETF fondy roste.