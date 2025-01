Podobu české populace v budoucích desetiletích zásadně změní migrace. „Pokud si v Česku někdo slibuje, že jí zabrání, tak se mýlí,“ říká demograf Tomáš Kučera z Univerzity Karlovy. To by se podle jeho slov mohlo podařit jen v případě, že se republika ekonomicky zhroutí, a přestaneme tak být pro cizince atraktivní. Lidé mají do Evropy včetně České republiky přicházet z Asie a hlavně z přelidněné Afriky.

V rozhovoru o příčinách a dopadech rychlého stárnutí domácího obyvatelstva Kučera mluví také o problematické účinnosti propopulačních programů, neochotě mladých lidí mít děti a také o rostoucí politické síle přibývajících důchodců.

Nejstarší populace má žít v Česku hned po roce 2050. Jak to pak bude na ulicích našich měst vypadat?

Asi jako dnes na některých sídlištích v Praze a dalších městech, kde už také žije mnoho seniorů. Hlavně lidí na ulicích bude k vidění daleko méně, protože ti starší už z bytů tolik nevycházejí. Proto během dne nebudou velké rozdíly a možná někde zmizí ranní a odpolední špičky, protože lidí do práce bude kvůli vysokému věku chodit méně. Pokud jde o děti, tak se toho na první pohled zas tolik nezmění: venku je moc nevidíte ani dnes, jejich rodiče je nikam nechtějí pouštět. Když to vyjádříme v číslech: nyní je v naší populaci seniorů asi pětina. Za třicet let jich bude – pokud vše nezmění nějaká skutečně velká migrační vlna – kolem jedné třetiny. To víme už dlouho, prognózy se v tomto ohledu za posledních třicet let mnoho nezměnily.