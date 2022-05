Stavebnictví zažívá období bezprecedentního zdražování. Podle Českého statistického úřadu vzrostly ceny materiálů jen v březnu téměř o čtvrtinu. Pokračují tak v sérii dvojciferného růstu započaté loni v létě. Zdražování ve stavebnictví odstartovaly koronavirem narušené dodavatelsko‑odběratelské řetězce, umocnila je energetická krize vyvolaná růstem cen emisních povolenek a zatím naposledy se přidala válka na Ukrajině.

Navzdory prudkému růstu cen ale zůstává poptávka po stavebních materiálech enormní. Na dodávku cihel se teď čeká i půl roku. Loni totiž banky schválily rekordní množství hypoték a lidé, kteří si je vzali, právě nyní staví. „Extrémní poptávka po našich materiálech přivedla do společnosti plný třísměnný provoz, závody vyrábí na hranici kapacity a v maximálním taktu pecních vozů,“ popisuje ředitel marketingu dodavatele stavebních materiálů Wienerberger Robert Krestýn. Některé zahraniční stavební materiály jsou v Česku dokonce zcela nedostupné. „Problémy jsou nyní zejména s ocelí,“ upozorňuje hlavní analytik developerské společnosti Central Group Ondřej Šťastný.

V českých podmínkách ještě zdražování umocnila velikost zdejšího trhu. Některé stavební materiály je možné levněji nakoupit spíše za hranicemi než v tuzemsku. „My teď začínáme dvě stavby, každá má 270 bytů. Začínáme monolitem, takže sháníme 5000 tun železa a samozřejmě se po něm poohlížíme venku i mimo Evropskou unii,“ popisuje majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural.

Za hranicemi nakupuje i stavební společnost Strabag – také ona především mimo EU. „Srovnání cen a případný nákup materiálu v zahraničí jsme prováděli i dříve; současná situace ale nepochybně přispěje k tomu, že tak budeme činit častěji,“ uvádí mluvčí firmy Edita Novotná.

Stavební materiály prudce zdražují. Do cen bytů se to ale promítne jen částečně. Ekonomové navíc očekávají, že by zdražování bytů mohla letos vykompenzovat inflace.