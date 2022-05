Technické normy směřující k dlouhodobé udržitelnosti prodražily za posledních deset let průměrný pražský byt 2+kk asi o půl milionu korun, říká generální ředitel společnosti Finep Holding Tomáš Pardubický. Nová regulace je podle něj často až absurdní. Fasády a okna se například natolik zateplují, že byty přestanou větrat. „Takže se vedle těch absolutně utěsněných fasád a oken musí vrtat otvor, kterým se žene do bytu vzduch. Jeden můj kamarád architekt to přirovnává k tomu, jako kdybychom se obalili potravinovou fólií a dýchali přes šnorchl,“ říká Pardubický.

Jak válka na Ukrajině dopadla na nemovitostní trh v Česku a na developerské společnosti?

Budu mluvit jen o pražském trhu, kde se pohybujeme a na kterém se projevily dva zásadní vlivy. Z 300 i více tisíc běženců z Ukrajiny, kteří přišli do Česka, zamířilo přes 60 tisíc do Prahy. Ze dne na den tak dramaticky narostla poptávka po bydlení. Druhým efektem je samozřejmě naprosto bezprecedentní růst cen vstupů. Ten ale začal již před válkou na Ukrajině a já jsem přesvědčen, že za něj z velké části může nezdravě realizovaná zelená politika Evropské unie. Ceny přirozeně rostou i kvůli válce samotné, velkou roli v tom podle mne hraje panika. Řeknu jen pár údajů. Cena fasádní izolace stoupla od začátku roku 2021 o 45 procent, střešní izolace o 120 procent, potrubí o 100 procent, stavební výztuže o 130 procent. Když ale tato čísla srovnáte s vývojem třeba v Německu, tak zjistíte, že tam ceny rostou daleko méně. Třeba cihly máme o 45 procent dražší než v Německu.

Takže panikaříme více než Němci?

Jednak je to panika, která vedla k tomu, že se firmy snaží zásobit dopředu, jednak v tom roli hraje i spekulace. Hlavně se ale v posledních týdnech jasně ukázalo, jak je český trh lokální. Jsme sice globálně závislí na materiálech z dovozu, ale ti, kdož v Česku ten materiál dovážejí a prodávají, a ti, kdož jsou schopni stavět, tvoří poměrně úzký lokální trh. Jsme tak malí a je tu tak málo hráčů, že se to projevilo skutečně brutálním růstem cen. Nicméně věřím, že tenhle výkyv bude jen krátkodobý a vrátíme se k rozumnějším cenám. Určitě to ale nebudou ceny předválečné, to je už teď jasné. Stane se podle mne to samé, co se přihodilo během pandemie. Třeba cena železa vystoupala na troj‑ až čtyřnásobek, aby se letos v lednu vrátila na dvojnásobek předcovidových cen. Něco podobného může nastat s uklidněním situace na Ukrajině.