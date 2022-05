Dlouhý a strmý růst internetového prodeje z posledních dvou dekád je u konce. A některé e‑shopy už doplácejí na příliš smělé plány pro letošní rok. Podle statistického úřadu se v lednu tržby v internetovém prodeji v Česku meziročně snížily o šest procent a v únoru o desetinu. To je za posledních dvacet let největší propad e‑commerce, dosavadního tahouna maloobchodního prodeje v Česku (viz 1. graf). Portál Heuréka dokonce udává, že za letošní první kvartál se obrat tuzemských e‑shopů snížil o čtvrtinu.

V Evropské unii začala tato specifická část trhu více klesat už v prosinci (viz 2. graf). Dech mu dochází i ve Spojených státech. Amazon vykázal v prvním čtvrtletí první ztrátu za posledních sedm let a jeho akcie zamířily prudce dolů.

Podle krizového manažera Jaroslava Skotáka řada majitelů předpokládala, že růst internetového obchodu bude dlouhodobě pokračovat, a tak výrazně investovali do marketingu, logistiky nebo zásob. Kvůli poklesu poptávky se ale teď dostávají do finančních problémů.

Příkladem je slovenský online prodejce pestrobarevných ponožek a dalšího oblečení Dedoles, který působí i v Česku. Jeho popularita raketově rostla a loni se dostal až na obrat přes dvě miliardy korun. Letos ho chtěl zdvojnásobit, a tak investoval do dalšího rozvoje IT, skladů a reklamy. Při současném snížení zájmu o internetový prodej a krizi dodavatelských řetězců se ambiciózní plán rozpadá. Firma propustila 200 lidí a začala vyprodávat skladové zásoby, aby měla peníze na provoz. Nyní hledá investora.

Problémy má také e‑shop Econea, jak pro Forbes.cz uvedl investor Martin Rozhoň. Podle něj firma naskočila na vlnu zájmu o ekologické zboží a nehleděla na efektivitu. Růst se ale zabrzdil, zvýšily se náklady a poklesly marže. E‑shop proto nyní tlumí plány, mírně propouští a snaží se rozjet vlastní značku.