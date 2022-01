Digitálně, virtuálně, chytře a rychle. Trendy technologického vývoje posledních let naberou v roce 2022 na intenzitě. Vše směřuje k větší provázanosti růz­ných systémů a aplikací, čekají se průlomové novinky v umělé inteligenci. A české firmy budou hodně vidět.

Umělá inteligence pomůže s rakovinou

Být „smart“ dříve znamenalo být připojený k internetu, současná „chytrá“ zařízení pohání umělá inteligence vybavená algoritmy strojového učení. Podle výkonného ředitele BigHubu Karla Šimánka, jehož společnost se koncentruje na pokročilou analýzu dat a zavádění umělé inteligence do korporací, to umožnila především implementace cloudu.

Algoritmus Carebotu rozezná na rentgenových snímcích plicní nálezy jako nádor, covid nebo zápal plic. V ordinacích zřejmě bude k dispozici napřesrok, ale už nyní se zkoumá jeho využití v mamografii a navazujících oborech.

Další česká firma BeerSport se stejnojmennou aplikací využila technologie strojového učení k tomu, aby fotoaparát rozeznal značku čepovaného piva. Díky tomu mohou dávat pivovary akční slevy přímo zákazníkům, aniž by musely řešit s hospodskými razítka nebo kupony. Letos by se aplikace měla naučit rozeznávat lihoviny a firma chce expandovat do zahraničí.