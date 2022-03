S železnicí je Josef Bárta spjatý už od mládí. V začátcích své profesní kariéry pracoval jako manipulační dělník v depu. Po sametové revoluci založil s pěti kolegy z drah firmu na opravu lokomotiv. Postupně ji ovládl a dnes CZ LOKO vydělává především na výrobě nových a modernizaci starších dieselových lokomotiv. Její obrat loni překročil tři miliardy a ve svém oboru je dvojkou v Evropě. Nyní chce prorazit i s elektrickými lokomotivami. Zájem je o ně především na západě kontinentu, kam chce firma expandovat. V rozvoji ji ovšem brzdí nedostatek techniků i další pracovní síly. „Minulá vláda hodně sázela na sociální podporu a mám pocit, že trochu odnaučila lidi dělat,“ říká Bárta.

Vlastníte 51 procent firmy CZ LOKO a zbytek drží německý koncern Zeppelin přes svou českou pobočku. Váš podnik prosperuje, nechtějí Němci váš podíl koupit a firmu převzít?

Chtějí to celá léta. Dokonce nás chtěli koupit i přímo Američané, respektive Caterpillar, který právě Zeppelin ve velké části Evropy zastupuje. To bylo ale už v roce 2009. Tehdy jsme se i domlouvali na transakci. Chtěli ale, abych firmu po prodeji ještě pět let vedl. Má podmínka byla, že mi nebudou sahat do řízení. Na to ovšem nakonec nepřistoupili. Říkal jsem jim, že jejich pravidla řízení v Česku nebudou fungovat. Museli bychom například do Ameriky posílat zápisy ze všech jednání. To by všechny totálně otrávilo a firma by šla dolů.

S nabídkou na odkup v průběhu let chodily i další firmy z Východu i Západu, včetně velkých domácích hráčů. A už před časem jsem se ale rozhodl, že ji neprodám. Práce mě pořád baví, i když dnes ve výkonném vedení nejsem, protože firma potřebuje člověka, který má plné nasazení. A já už se z každodenního řízení cítil unavený. Bylo důležité si to přiznat. Před pěti lety jsem proto otěže předal generálnímu řediteli Josefu Gulyásovi, kterého jsem si vychoval. Dnes má kolem sebe skvělý tým.

Je vám 62 let, váš syn Jan působí v představenstvu, předáte jednou firmu jemu?

Není mým cílem mu předat úplné řízení firmy. V představenstvu získává zkušenosti a předpokládám, že jednou firmu zdědí. Prošel bankami, rozumí financím a controllingu, ale řízení nemá úplně v krvi. A nechci se jednou se synem dohadovat, že to dělá špatně. Proč si máme kvůli tomu nabourat rodinné vztahy? Také je podle mě firma moc velká na to, aby fungovala jako klasický rodinný podnik.

Existují ale i větší rodinné firmy, které fungují dobře.

Existují, ale teď nechci do jejího řízení brát nikoho z rodiny. Kdysi v ní třeba pracovala sestra a nedělalo to dobrotu. Věčně jsme u rodičů řešili nějaký pracovní problém. Kdybych synovi svěřil řízení, práce by ho tak neuspokojovala jako teď, kdy dohlíží na finanční toky. To je jeho svět, tomu rozumí. On to cítí stejně. Je dobrým analytikem, skvělým a férovým člověkem, ale nemá v sobě prostě ten potřebný tah na branku. A ten se od vrcholového manažera očekává. Shodli jsme se, že nejlepší varianta je ta, jak fungujeme dnes.

Trénink na první místo

Loni jste skončili v zisku skoro 100 milionů korun. Jak si zisky se spolumajitelem rozdělujete?

Kolem rozdělování dividend byl snad jediný spor, který jsem se Zeppelinem měl. Jsou de facto obchodní firmou, takže chtěli rozdělovat 95 procent dividend, já jsem zase chtěl vyplácet co nejméně. Nakonec jsme udělali kompromis a vyplácíme 40 procent z čistého zisku jako dividendu. Zbytek jde na rozvoj firmy.

Využijete peníze i na akvizice?

To je finančně hodně náročné. V oboru jsme po německé firmě Vossloh evropská dvojka. Naší ambicí je stát se jedničkou, ale ne přes akvizice. Takže v Jihlavě i České Třebové stavíme nové haly a investujeme do technologií. Časem dojde i na menší akvizice. Už něco připravujeme, ale zatím to není ve fázi, kdy bych je mohl zveřejnit. Vždy to bude spojené s tím, co děláme, abychom si zajistili subdodávky sami pro sebe a pojistili si náš hlavní byznys. Dřív byl trendem outsourcing, dnes je to naopak insourcing. Stahujeme výrobu k sobě, abychom měli dodávky víc pod kontrolou, protože současné dodavatelské řetězce jsou čím dál složitější.

Z jakého pohledu jste dvojkou na trhu?

Z pohledu počtu lokomotiv dodaných na trh za rok. Zaměřujeme se na dieselové posunovací lokomotivy. Ročně jich děláme přibližně 60, Vossloh jich v minulých letech dodal kolem 80. Pak to šlo trochu dolů a teď, kdy jej vlastní Číňané, jsou jejich čísla neprůhledná.

Je reálné, že vašeho hlavního konkurenta překonáte, když za ním stojí Čína?

Uvidíme. Číňané vlastní Vossloh dva roky a zatím to na trhu necítíme.

Lokomotivy na baterky

Evropské železnice se hodně elektrifikují, vy ale vyrábíte hlavně dieselové lokomotivy, tedy stroje se spalovacím motorem. Neskončí jednou, vzhledem k tomu, že se Evropa snaží zbavit fosilních paliv?

Hlavní tratě jsou elektrifikované a dominovat na nich budou samozřejmě elektrické lokomotivy. Každá železnice ale současně potřebuje i diesely, tedy nezávislou trakci, pro případ, že se strhne trolejové vedení nebo se stane nějaká kalamita. A to bez dieselových strojů zatím nejde vyřešit. Proto třeba naše lokomotivy dnes slouží jako záložní, záchranné stroje u podmořského tunelu v Istanbulu. A pak existuje řada neelektrifikovaných tratí, včetně průmyslových vleček, na nichž by se bez dieselů provoz zastavil. Ale tenhle dekarbonizační trend Evropské unie vnímáme a Green Deal bereme jako velkou výzvu a příležitost.

Vyvíjíte i vlastní elektrické lokomotivy. Předpokládáte, že budou na železnici obecně převažovat?

Záleží na lokalitě. Evropa určitě bude stále zelenat, proto vyvíjíme i stroje na elektřinu. Už máme podepsanou smlouvu s italským zákazníkem, kterému příští rok dodáme první duální lokomotivy. Umí jezdit na elektřinu, ale mají také spalovací motor, zvládnou tedy i neelektrifikované tratě. Také jsme postavili hybridní lokomotivu, která má malý spalovací motor a dobíjecí baterie. A naše vývojové oddělení začíná připravovat vodíkový pohon. V něm vidíme budoucnost, protože třeba lokomotiva s motorem na stlačený zemní plyn CNG, kterou jsme také postavili, se ukázala jako málo efektivní a výkonná. Baterie mohou být přitom zajímavou alternativou.

Kdy vyjede vaše vodíková lokomotiva do provozu?

Vývoj je v začátcích, na trati by mohla být zhruba za čtyři roky.