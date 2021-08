František Piškanin je jedním z těch, kdo učil po roce 1989 Čechy nakupovat v supermarketech. Kromě nového typu maloobchodní prodejny začal v tuzemsku otevírat i velkoobchody Cash and Carry. Na začátku 90. let rozjel firmu HOPI, která postupně získávala i zakázky na skladování a přepravu výrobků do prodejen západoevropských řetězců, jež do Česka v té době přicházely. Původně obchodní společnost se tak změnila na jednu z největších logistických firem střední Evropy. HOPI dnes působí v šesti zemích, má pět tisíc zaměstnanců a celkový obrat skupiny má letos překročit osm miliard korun.

František Piškanin postupně firmu předal svým synům Davidovi a Martinovi. Ti v posledních letech nabrali nový kurz. K výrobci jogurtů Hollandia či Farmě Otročín přikoupili několik dalších firem, jako je berlínský producent delikates AD Fine Dine, ekologická farma Bemagro nebo síť prémiových kantýn Perfect Canteen. „Lidé nyní víc investují do kvalitního stravování. Je to jednoznačný trend, který je na Západě už delší dobu patrný a dostává se i k nám,“ vysvětluje směřování HOPI Martin Piškanin. Holding nyní tempo akvizic ještě vystupňuje. Během několika měsíců se rozroste o další firmy z gastronomie, dohaduje nákup logistické firmy v Rakousku, poohlíží se v zemědělství a informačních technologiích a míří i do realitního byznysu.

Váš otec František Piškanin založil v roce 1992 HOPI jako obchodní firmu. Postupně se z ní ale stal velký logistický koncern. Jaké byly jeho začátky podnikání?