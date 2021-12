Počet živnostníků v době šíření covidu‑19 neustále klesá a ženy se v létě naplno vrátily zpět na pracovní trh, odkud vypadly kvůli péči o děti, když byly zavřené školy. Pandemie jim v celkovém součtu přinesla vyšší mzdy, což snížilo rozdíl mezi ohodnocením žen a mužů z 19 na 13 procent. „Je to ale jen dočasný výkyv způsobený mimořádnými bonusy a přesčasy, které dostávali lidé ve veřejné správě a pečujících profesích, kde je větší počet žen. Brzy se to vrátí na původní úroveň,“ říká Dalibor Holý, který se na Českém statistickém úřadu (ČSÚ) věnuje tématům pracovního trhu a rovných příležitostí.

Co říkají čerstvá data za třetí čtvrtletí?

Mzdy nominálně sice hezky vyrostly, ale reálně je to o dost horší – jen o 1,5 procenta. Navíc inflace stále roste, takže růst kupní síly zaměstnanců nebude nijak velký, naopak se možná propadne do minusu. V některých odvětvích už to tak je.

Co se za dobu pandemie dělo na pracovním trhu?

Poslední dva roky je to nesmírně variabilní, záleží na oborech. Pro mě z toho vyplývá jedno poučení, které vystihuje anglické přísloví: Je lepší ten ďábel, kterého znáte. Nejhorší, co podniky zažívaly, byla nejistota a neustále se měnící podmínky. Nebyla to zdravotní rizika, protože covid postihuje nejvíce seniorní populaci, jak z hlediska úmrtnosti, tak i těžkých průběhů. Pracovně covidem nedotčená zůstala asi polovina zaměstnanců. Ta druhá se většinou musela urgentně digitalizovat nebo si sáhla na dno v první linii, jako zdravotníci nebo prodavači. Část lidí naopak zůstala zavřená doma a nudila se. Krize postihla ženy matky, které se vytratily z trhu práce, ale teď už jsou v plné míře zpět a jejich ekonomická aktivita je stejná jako v roce 2019. Největší ekonomické dopady měla první vlna covidu na jaře 2020, kdy byly zdravotní dopady úplně minimální. Byly naprosto zavřené hranice, propouštělo se, byly ohromné propady v odpracované době. Tehdy jsme začali při dotazování sledovat lidi, kteří byli propuštěni. Někteří, asi pětina, říkali, že se nemají kam vrátit – jejich obor byl neperspektivní, nebo dokonce zaměstnavatel už zkrachoval. Nucená fluktuace tehdy postihla především sebezaměstnané – tedy podnikatele, lidi, kteří pracují takzvaně sami na sebe. U nich vidíme ukončování živností, většinou se nechali zaměstnat.

Počet podnikatelů se s pandemií začal snižovat, jak vypadá teď?

Za 3. čtvrtletí vidíme meziroční pokles počtu podnikatelů takřka o 43 tisíc. Je ale více než kompenzován nárůstem počtu zaměstnanců o 74 tisíc. Je tu jasný přesun z jedné skupiny do druhé. Do roku 2020 byla práce na sebe symbolem pracovní svobody, teď je to synonymum pro velkou nejistotu. Tou tito lidé trpěli více po celý průběh pandemie a napříč všemi obory. V našich šetřeních jsme se na nejistotu záměrně zaměřili už na začátku a rozdíl byl vidět hned. Zatímco u zaměstnanců o ní hovořilo trochu více než třetina, u podnikatelů to bylo 63 procent.