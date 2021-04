Loni se mzdy v průměru nečekaně zvýšily o 6,5 procenta a narostly na 38 525 korun hrubého měsíčně. A to navzdory koronavirové epidemii a souvisejícímu propadu HDP. Letos by ekonomika opět měla růst, avšak kvůli špatné finanční situaci v mnoha firmách a pokračující nejistotě na domácích i zahraničních trzích výdělky už tak rychle nahoru nepůjdou. Podle zaměstnavatelů i ekonomů již rostly dost a prioritou jsou spíše investice do modernizace.

Navíc covid má své vítěze a poražené i mezi podniky a mění mapu oborů, kde si lidé teď mohou říci o více peněz a kde to naopak nemá cenu. Mzdy, hlavně ty nově sjednávané, porostou až o sedm procent například v IT a farmaceutickém průmyslu. V nich v průměru stoupnou na 60 tisíc, respektive 46 tisíc korun hrubého měsíčně. Přidávat se ale má i v personalistice, marketingu či spedici. A o devět procent, tedy na 45 600 korun, se zvednou platy učitelů, v tomto případě ovšem jde o peníze, které vyplácí stát.