Byl to údajně jeden z prvních, ne‑li úplně první hudební videoklip na světě. Herci Irena Kačírková a Josef Bek v něm v roce 1958 zpívali o tom, kterak si do bytu dají vázu, pod vázu stůl, ke stolu židli, neb kdo má židli, ten bydlí, a kdo bydlí, má starostí půl. S tím by se dalo souhlasit i dnes, ostatně i v jiných aspektech je tahle píseň aktuální, posuďte sami:
Snad dvakrát, dvakrát metr a půl
aby se vešla ta židle a stůl
snad třikrát, třikrát jeden metr
aby se vešel i barometr.
Barometr má sice dnes v bytě málokdo, možná ale není daleko doba, kdy se opravdu budou stavět byty o velikosti sklepních kójí „třikrát jeden metr“. Bytové jednotky v novostavbách se v posledních letech rychle smršťují, jejich rozloha se za poslední dekádu zmenšila skoro o 15 procent. Při aktuálních pražských cenách za metr čtvereční je to vývoj logický. Velké rodinné byty si může dovolit pořídit málokdo. Otázka ale je, kde tedy budou rodiny v budoucnosti bydlet. Možná za městem, ze kterého se mezitím stane jeden velký domov důchodců.
Přeji pěkné čtení.
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