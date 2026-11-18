Evropský kancelářský trh prochází proměnou. Hybridní práce, tlak na energetickou efektivitu, dražší financování a proměňující se požadavky firem rozdělují nemovitosti na dvě stále odlišnější skupiny. Moderní kanceláře v atraktivních lokalitách si udržují silnou poptávku a rostoucí nájemné, zatímco starší budovy ztrácejí konkurenceschopnost. Praha v tomto ohledu není výjimkou.
Ještě před několika lety se zdálo, že kancelářské nemovitosti čeká dlouhodobý útlum. Pandemie urychlila rozšíření práce z domova, firmy začaly přehodnocovat velikost svých prostor a investoři se obávali trvalého poklesu poptávky. Následný růst úrokových sazeb navíc výrazně zhoršil ekonomiku realitních investic. Ocenění budov se dostala pod tlak, transakční aktivita klesla a část plánovaných developerských projektů byla odložena.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.