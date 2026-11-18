Akcie CSG na burze se prudce propadly
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burze v Amsterdamu klesly během středy minulého týdne o více než 20 procent a dotkly se historického minima 10,35 eura.
Analytici dávají propad do souvislosti se zveřejněním výhledu provozní marže, která bude nižší, než firma dosud předpokládala. Firma za první tři čtvrtletí letošního roku sice meziročně zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur, zároveň ale snížila celoroční výhled provozní marže. Důvodem jsou nižší ceny munice standardního dosahu, poptávka se totiž přesouvá k munici s delším dosahem, uvedla dnes firma ve své výsledkové zprávě.
Od vstupu na burzu v lednu letošního roku už akcie CSG ztratily více než dvě třetiny své ceny. Majitelem CSG je podnikatel Michal Strnad.
Prodej elektroaut letos vzrostl zhruba o třetinu
Prodej nových elektromobilů v Česku letos za prvních deset měsíců roku vzrostl meziročně o 36,5 procenta na 15 626 vozů. V říjnu registrace rostly o 44 procent na 1820 elektrických aut. Celkový prodej nových aut na českém trhu přitom vzrostl meziročně jen o 0,2 procenta na 206 tisíc aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného podíl elektromobilů na celkovém trhu nových osobních aut neustále roste a letos již dosáhl 7,6 procenta. Nejprodávanějšími značkami elektromobilů na českém trhu jsou za prvních deset měsíců tohoto roku Škoda s 5199 registracemi, Tesla s 2120 vozy a Mercedes‑Benz s 880 vozy.
Šéf Nvidie po skandálu rezignoval
Šéf americké společnosti Nvidia Jensen Huang minulý týden rezignoval a s okamžitou platností odstoupil z funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady firmy, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci. Huang v poslední době čelil skandálu kvůli vztahu se ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. List The New York Times navíc zjistil, že Huang měl vztah ještě s další ženou, a to s kolegyní, která byla v roli manažerky jeho podřízenou.
Nvidia uvedla, že firmu zatím povede Colette Kressová. Ta dosud působila jako výkonná viceprezidentka a zároveň jako finanční ředitelka, v této funkci i zůstane. Huang, který je spoluzakladatelem Nvidie a také jejím čtvrtým největším akcionářem s podílem přibližně 3,61 procenta, by měl o svých kontaktech s údajnou čínskou špionkou vypovídat před americkým Kongresem.
Největším bankám v ČR letos stoupá zisk
Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvních třech čtvrtletích letošního roku čistý zisk o osm procent na 74,4 miliardy korun. Loni ve stejném období to bylo 68,8 miliardy korun, předloni 63,3 miliardy korun. Za růstem zisků stojí podle analytiků hlavně příznivá makroekonomická situace, díky níž se zvyšují vklady u bank. Zájem se podle nich zvedl i o investiční produkty a hypotéky.
Vysoké zisky bank v poslední době kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) a média spekulovala o možném zavedení sektorové daně na banky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) však ve středu novinářům řekl, že kabinet nyní o zavedení sektorových daní neuvažuje.
Škoda klientů bank z kyberpodvodů vylétla
Kyberpodvodníci způsobili za tři čtvrtletí letošního roku klientům bank škody za 2,2 miliardy korun, což je meziročně o zhruba polovinu více. Před rokem to bylo 1,5 miliardy Kč. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o třetinu na bezmála 30 tisíc korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace (ČBA).
Bankám se do konce září podařilo klientům ochránit 9,6 miliardy korun, což je meziročně o 2,1 miliardy Kč více. Za rostoucími objemy zachráněných i odcizených peněz stojí podle asociace také vyšší počet útoků. Kybernetická bezpečnost Čechů se nezlepšuje. Index kyberbezpečnosti, který sleduje asociace ve spolupráci s agenturou Ipsos, zůstal stejně jako loni na 62 bodech. Index kyberbezpečnosti ČBA ukazuje, že lidé sice věnují pozornost zabezpečení svých peněz, v řadě dalších oblastí ale polevují. Pětina Čechů například používá stejné heslo pro všechny aplikace a služby, méně lidí zabezpečuje svá zařízení a přibývá těch, kteří otevírají přílohy od neznámých odesílatelů.
Anthropic chce v IPO získat až 64 miliard dolarů
Americká technologická společnost Anthropic chce z prodeje akcií na burze získat až 64,4 miliardy dolarů (1,4 bilionu korun). Firma to uvedla v dokumentech, které předložila regulátorům. Firma, která vyvíjí umělou inteligenci, by tak podle výpočtů agentury Reuters mohla mít hodnotu až 1,02 bilionu USD. Vstup Anthropicu na burzu bude významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o AI převáží nad obavami z rizik spojených s tímto rychle se rozvíjejícím odvětvím.
Anthropic plánuje v primární veřejné nabídce (IPO) prodat akcie v ceně 70 až 78 dolarů za kus. Vedle prodeje akcií chce Anthropic získat dalších 26 miliard dolarů prostřednictvím samostatných soukromých investic od velkých strategických investorů. Patří mezi ně například Google ze skupiny Alphabet, výrobce čipů Nvidia a jeho konkurent AMD.
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