V rámci problematiky správy rodinného majetku se v praxi často setkáváme s dotazem, jak ochránit bohatství, které klienti celý život budovali, a současně zachovat zájem, dohled a aktivní zapojení rodiny. Jak zařídit, aby to, co vzniklo za jednu generaci, nerozdrobily spory, neumenšily náhodné okolnosti a neztratilo se při dědění. Každá rodina, která vybudovala značný majetek, dříve či později hledá odpověď na tutéž otázku. Vhodná entita pro správu majetku přitom patří mezi elegantní a efektivní nástroj, který s řešením těchto otázek může pomoci.
Volba jurisdikce hraje zásadní roli, a právě zde má Lichtenštejnsko mimořádně silné postavení. Tato malá, avšak pozoruhodně stabilní země rozvíjí své nadační právo nepřetržitě již od roku 1926 a v roce 2026 slaví celé jedno století této tradice. Nabízí tím hloubku zkušeností a právní jistotu, jakou v Evropě jen tak nenajdete. Lichtenštejnsko je dlouhodobě politicky i hospodářsky stabilní, drží nejvyšší možné ratingové hodnocení AAA a jako člen Evropského hospodářského prostoru spojuje výhody evropského trhu s úzkou měnovou a hospodářskou provázaností se Švýcarskem a se švýcarským frankem. Pro rodiny, které uvažují v generacích, je taková kombinace tradice, stability a mezinárodní důvěryhodnosti ideálním základem.
Lichtenštejnská nadace funguje jako samostatný majetkový celek, do něhož zakladatel vyčlení své jmění, ať už jde o podíly ve firmě, nemovitosti nebo finanční rezervy. Tento majetek pak nadace spravuje a opatruje podle pravidel, která zakladatel předem sám vymezí. Jmění se tím oddělí od osobních rizik jednotlivých členů rodiny a získá trvalý rámec, který je provede i obdobími, v nichž by běžné dědické nástupnictví selhalo.
Mnozí zakladatelé se obávají, že vyčleněním majetku nad ním ztratí kontrolu. Praxe však ukazuje pravý opak. Dobře navržená nadace umožňuje zachovat dohled a aktivní zapojení rodiny do jejího chodu. Vedle vedení, které nadaci spravuje, lze zřídit takzvanou rodinnou radu. Jde o orgán, v němž má rodina svůj trvalý a institucionalizovaný hlas. Rodinná rada může navrhovat, kdo bude nadaci vést, může za určitých podmínek schvalovat nejdůležitější rozhodnutí a může vedení nadace poskytovat svá doporučení. Její složení i pravidla se přizpůsobí přímo potřebám konkrétní rodiny, například podle jednotlivých větví potomků zakladatele.
Ochrana majetku a zachování vlivu rodiny
Druhým pilířem bývá takzvaný protektor. Je to nezávislá a důvěryhodná osoba, která nad nadací vykonává dohled a jmenuje či potvrzuje její vedení. Právě propojení a vhodná kalibrace působnosti rodinné rady a protektora se v praxi osvědčuje nejlépe. Rodina si zachovává skutečný vliv na chod nadace a díky protektorovi je zároveň posilováno zachování nezávislosti, na níž stojí síla celé ochrany.
A právě v tom spočívá tajemství úspěchu. Pokud si rodina ponechá přílišnou moc a s majetkem nakládá, jako by stále patřil jen jí, ochrana majetku se oslabuje. Je-li naopak rovnováha mezi vlivem rodiny a nezávislostí ostatních orgánů nadace vyladěna citlivě, vznikne struktura, která majetek dokáže spolehlivě ochránit, a přitom zůstane věrná přání zakladatele i po mnoha letech.
Lichtenštejnská nadace tak není jen právní konstrukcí. Je to způsob, jak ve stabilním a předvídatelném prostředí zajistit rodinnému majetku řád, trvání a zároveň jistotu, že to, co zakladatel či jeho rodina vytvořili, zůstane v dobrých rukou i pro další generace.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.