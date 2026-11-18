Když letos na jaře nabídl majitel svou pražskou nemovitost k prodeji, o zájemce neměl nouzi. Zájem o třípokojový byt v paneláku u metra na Jižním Městě projevilo během pár týdnů sedm zájemců. Kvůli komplikacím se stěhováním nakonec musel majitel prodej odložit. Získaný čas se rozhodl využít k částečné rekonstrukci bytu.
Na podzim jej nabídl znovu. Tentokrát už s novými podlahami, okny, elektroinstalací i částečně zrenovovanou koupelnou. Navíc připravil propracovanější inzerát s kvalitnějšími fotografiemi a vizualizacemi. Navzdory investici několika desítek tisíc korun do rekonstrukce přitom ponechal nabídkovou cenu na stejné úrovni jako na jaře. Výsledek ho zaskočil: za srovnatelnou dobu se ozval jediný přímý zájemce.
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