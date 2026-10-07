Byty jsou nejen stále dražší, ale také menší. Drahota přinesla na developerský trh zvláštní způsob úspory: ubrat metry. I když cena za metr čtvereční stále roste, alespoň částečně se na uzdě drží celková částka, kterou musí kupující zaplatit. Pod stejným označením dispozice se tak skrývá stále menší podlahová plocha. Koupíte si sice 3+kk, za vstupními dveřmi je ale těsněji než ještě před pár lety. Vedle toho přibývají projekty, kde se soukromý život odehrává na ploše typické spíš pro hotelový pokoj.
Menší byt se snáze vejde do rozpočtu domácnosti. A investorovi může přinášet vyšší nájemné za metr čtvereční. Jak daleko zmenšování zašlo? A budou mít kde bydlet rodiny, když dětský pokoj dnes znamená investici za několik milionů korun?
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