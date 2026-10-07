Ubíráním metrů brzdí developeři růst celkové ceny bytů nejen v Česku. Podle letošní studie Německého institutu pro hospodářský výzkum DIW se po desetiletích růstu obrací trend velikosti nového bydlení také v dalších evropských či asijských zemích.
Scvrkávání bydlení, a to často na úkor rodinných bytů, ovšem v některých metropolích politici nesou nelibě. Snaží se proto trend zvrátit a zajistit, aby developeři neopomíjeli rodiny a stavěli i velké byty. Jak to dělají a na jaké problémy může jejich regulace narazit?
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