Kousnout do chleba, čichnout k salámu, kousnout do chleba, čichnout k salámu. Tenhle pokyn, který dostávala v dětství má máma od té své, dobře ilustruje, že její rodina měla poměrně hluboko do kapsy. Babička vyrůstala ve skromných poměrech, jejím rodičům to ale nikterak nebránilo v početí pěti potomků.

Na snad ještě nuznější dětství občas vzpomíná můj tchán, který vyrůstal na Žižkově ve sklepní garsonce spolu s rodiči a prarodiči. Do místnosti situované pod úrovní chodníku kolemjdoucí občas bezděky odhazovali průzorem nedopalky cigaret a na zdech rozkvétala plíseň. Nic z toho ale nezabránilo jeho otci a matce v založení rodiny.

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Tyto věty nemají být obžalobou mladé generace, jejíž příslušníci občas uvádí, že nechtějí děti kvůli nepříznivým životním podmínkám a bytové nouzi. Podobně jako v tomto čísle Ekonomu zpovídaný demograf Tomáš Kučera jsem přesvědčen, že kdyby mladí opravdu chtěli mít děti, tak je mít budou bez ohledu na životní podmínky. Problém je v tom, že je mít nechtějí. Jestli jsou na vině sociální sítě a internet, nebo něco jiného, se zřejmě zjistí až časem. Prozatím jsme se proto podívali na to, jaké dopady tahle klesající chuť přivádět na svět potomky bude mít pro naši společnost a jestli se s tím dá něco dělat.

Přeji pěkné čtení.

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