Počet narozených dětí se v Česku snižuje rychleji, než se čekalo. „Propad plodnosti ovšem probíhá téměř nezávisle na stupni rozvoje jednotlivých zemí. Zřejmě se celý svět postupně blíží k jednomu dítěti na jednu ženu a tím k výraznému budoucímu poklesu populace,“ popisuje demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Česku – vedle nízkého počtu žen, které by mohly mít děti – vidí hlavní příčinu nečekaného poklesu porodnosti v dopadu sociálních sítí. Ty podle něj podporují nerealistické představy o životě: ukazují totiž, že když mladé lidi nebude svazovat rodina a starost o děti, tak budou krásní, bohatí a známí. „Pak se ženou za touto chimérou a právě rodina zůstává daleko vzadu,“ tvrdí. Míní proto, že žádná prorodinná politika k výraznějšímu počtu každoročně narozených dětí nepomůže. V rozhovoru mluví také o limitech demografických prognóz a možnostech, jak se lze ve vyspělých zemích vyrovnat s populačním poklesem, o pokračující migraci a budoucí etnické podobě Česka.
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