Jak přimět lidi, aby měli více dětí? Vyspělé státy za nejrůznější pokusy, jak toho dosáhnout, za posledních třicet let utratily stovky miliard dolarů. A přesto odpověď stále neznáme. Politici už nejspíš našli způsoby, jak pomoci lidem, kteří děti chtějí a jen jejich pořízení odkládají. Stále ale nevědí, jak přesvědčit ty, u nichž představa rodiny v plánech do budoucna úplně chybí. A stále více demografických studií naznačuje, že bez toho se porodnost nepodaří vrátit ani na úroveň prosté reprodukce.

Problém spočívá v tom, že ekonomické překážky lze odstraňovat relativně rychle pomocí peněz, bydlení nebo školek. Naproti tomu kulturní a společenské změny, které stojí za nezájmem o rodičovství, jsou obtížněji ovlivnitelné. Zvrátit je vyžaduje mnohem delší čas, který dalece překračuje volební cyklus běžné demokracie. Stále více demografů proto upozorňuje, že nelze spoléhat pouze na návrat vyšší porodnosti díky vládním politikám. Současně je třeba připravovat i scénáře pro případ, že se tento úkol nepodaří.

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https://ekonom.cz/c1-67898850-zasypat-rodiny-penezi-na-demograficky-obrat-nestaci-politici-klesajici-porodnost-nezvrati-na-radu-prichazi-plan-b  