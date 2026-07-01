Posledních čtyřicet let měli investoři nečekaného spojence. Demografii. Silné poválečné generace vstupovaly na pracovní trh, spořily na důchod a na finančních trzích přibývalo kapitálu rychleji, než ho ekonomika dokázala využít. Podle studie ekonomů Noëmie Lisackové, Rany Sajediové a Gregoryho Thwaitese z Bank of England demografické změny vysvětlují přibližně polovinu poklesu reálných úrokových sazeb mezi lety 1980 a 2015. Levné peníze přitom patřily k hlavním důvodům, proč mohly ceny akcií, dluhopisů i nemovitostí růst rychleji než samotná ekonomika.

Jenže tento příběh se mění. Vyspělé ekonomiky stárnou, podíl lidí v produktivním věku klesá a firmy stále častěji narážejí na nedostatek pracovníků. Investoři si tak budou muset položit několik nových otázek. Skončila éra levných peněz? Kdo bude vytvářet poptávku po finančních aktivech, až silné generace přestanou spořit? A které firmy dokážou růst ve světě, kde nebude přibývat zaměstnanců tak rychle jako dosud? 

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 80 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67898860-konec-ery-snadnych-vynosu-starnouci-svet-prepisuje-burzu  