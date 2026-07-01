Málokdo si nevšiml titulků, které v posledním roce hlásaly, že v Česku nás žije už téměř 11 milionů, tedy počet obyvatel v poslední dekádě výrazně narostl. Je to bezesporu jeden z důvodů, proč nájmy a ceny nemovitostí šly tak výrazně nahoru. Kdo se podívá ale hlouběji do statistiky, zjistí, že ve skutečnosti je to jen mlžný opar, který zakrývá úplně jinou skutečnost. Ve své ryzosti vyvstává skutečnost v projekcích OSN, kde v ponuré prognóze, jež se stává stále realističtější, se počítá se ztrátou více než milionu obyvatel do roku 2050.
Mohlo by se vzdát, že zmíněný rok je příliš vzdálený na to, aby se jím někdo zabýval. Opak je pravdou, zejména v době, kdy návratnost bytů vychází už na 20 let a více. Pokud taková demografická pohroma skutečně přijde, zasáhne ale Česko nerovnoměrně. Proto stojí za to se ponořit do dat a zjistit, které obce mohou být vítězi a které poraženými.
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