Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dospělým věnovat se týdně alespoň 150 minut aerobní aktivitě střední až vyšší intenzity. Mezi takové činnosti se standardně řadí například svižná chůze, běh nebo jízda na kole. Jak ale ukazuje nejnovější výzkum, chtějí-li lidé skutečně výrazně snížit riziko infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních rizik, měli by cvičit mnohem víc.
S tímto zjištěním přišla studie v British Journal of Sports Medicine, která pracovala s daty více než 17 tisíc lidí ve věku 40 až 69 let. Nosili měřicí zařízení a absolvovali test odhadu VO2 max, což je zjednodušeně řečeno ukazatel toho, kolik kyslíku dokáže tělo využít při zátěži. Vyšší hodnota obvykle znamená lepší kardiorespirační kondici a ta dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější ukazatele zdraví. Účastníky studie vědci sledovali zhruba osm let, aby zjistili, kdo skončí s infarktem či mrtvicí a komu bude naopak srdce nadále fungovat bezchybně. Jak se ukázalo, kdo se držel doporučení 150 minut cvičení týdně, dosáhl jen mírného snížení kardiovaskulárního rizika, o 8–9 procent.
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