Na síti X jsem začal nedávno sledovat profil 414. samostatné brigády, známé jako Maďarovi ptáci. Elitní jednotka ukrajinských dronařů tam pravidelně zveřejňuje záběry útoků sebevražedných dronů na ruské vojáky a vojenskou techniku. Ačkoliv v tomto konfliktu stojím jednoznačně na ukrajinské straně, z těch videí ruských pěšáků marně kličkujících ve snaze utéct, případně už jen rezignovaně sedících a čekajících na smrt, člověka prostě jímá hrůza. Před těmi bzučícími stroji se na rozlehlých ukrajinských polích prostě není kde skrýt a ubránit se jim jde jen těžko. Válka se jejich vlivem zcela proměnila. Skvěle o tom v tomto čísle Ekonomu mluví někdejší generál české armády Pavel Bulant. A jestli se chcete dozvědět o bojích na Ukrajině a obranném průmyslu víc, přijďte na naši konferenci Ekonom Defence Forum, která se koná 12. května v Praze-Holešovicích.
