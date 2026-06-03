V úvěrových statistikách se začíná ukazovat nový trend: u věkové skupiny dlužníků, kteří mají největší objem hypoték, roste také objem spotřebitelských úvěrů. Ukazují to statistiky z registrů bankovních a nebankovních úvěrů, které si HN vyžádaly.
Pokud by se přitom plátci hypoték dostali ve větší míře do spirály problémů se splácením, mohlo by to narušit stabilitu celého bankovního sektoru. Česká národní banka (ČNB) už proto s předstihem zpřísnila svá doporučení pro trh s půjčkami.
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