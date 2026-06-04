1. Miliardáři z Anthropiku jsou lidumilové
Sedm spoluzakladatelů americké společnosti Anthropic, zabývající se umělou inteligencí, se po nejnovějším kole financování zařadilo mezi 500 nejbohatších lidí světa. Anthropic od investorů získal dodatečný kapitál v objemu 65 miliard dolarů (téměř 1,4 bilionu korun), což firmu ocenilo na 965 miliard dolarů (přes 20 bilionů korun).
Každý ze zakladatelů vlastní méně než jedno procento firmy, což je přibližně osm miliard dolarů (166 miliard korun).
Mezi novými miliardáři jsou sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish a Christopher Olah. Zavázali se darovat 80 procent svého majetku na charitativní účely.
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