Nejslavnější fotbalovou akademií na světě je La Masia, kde vychovává hráče FC Barcelona. V kádrech finalistů letošního mistrovství světa, vítězného Španělska a stříbrné Argentiny, bylo několik hráčů, kteří jí prošli. Tím nejslavnějším je devětatřicetiletý osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy Lionel Messi. Argentinský mistr světa z roku 2022 je příkladem, jak může špičková péče rozvinout talent. Miliony investované do tohoto rozvoje jsou však z hlediska efektu v podobě zhodnocení mladých hráčů, sportovního i komerčního, nejistým podnikem. Na akademie se proto nahlíží i z celospolečenského hlediska – dávají cíl, šanci vyniknout a možnost smysluplného růstu a dospívání.
Nejlepší akademie světa
Podle výzkumné skupiny Mezinárodního centra pro sportovní studia (CIES) z Neuchâtelu provozují nejlepší současné fotbalové „líhně talentů“ v Evropě lisabonský Sporting, Ajax Amsterdam a právě Barcelona. Vysoké hodnocení získaly i dvě v Buenos Aires, kde působí kluby River Plate a Boca Juniors.
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