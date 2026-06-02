Zeptáte-li se firem na největší problémy, které v byznysu řeší, s jistotou mezi nimi bude nedostatek zaměstnanců. Přesto desítky tisíc lidí ve věku nad 50 let při ztrátě práce hledají nové uplatnění jen těžko, v horším případě marně. A s každým dalším křížkem na krku navíc je jejich situace komplikovanější.
Při hledání příčin opatrnosti vůči přijímání starších ročníků se obvykle hovoří o předsudcích podnikových náborářů nebo věkové diskriminaci. V aktuálním průzkumu projektu Neviditelní, na kterém spolupracovaly neziskové organizace Genixa a Zlatá práce, ale při dotazování mezi firmami nejčastěji slyšely méně obvyklý argument skepse k nabírání starších lidí.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.