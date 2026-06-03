Ještě před pár lety by otázka, zda není amerických akcií v globálních portfoliích až příliš, zněla skoro kacířsky. Dnes si ji pokládají i ve velkých investičních domech. V globálním akciovém indexu MSCI World tvoří americké akcie téměř 72 procent. Investor, který si myslí, že kupuje „svět“, z velké části nakupuje Spojené státy, tedy dolar a několik největších technologických firem. I proto se do hry po letech znovu vrací Evropa. Kontinent, který investoři po většinu poslední dekády spíše přehlíželi.

Švýcarská UBS letos upozornila, že po letech dominance už americké akcie nevypadají tak jednoznačně atraktivně. Její investiční stratégové Andrew Garthwaite a Marc el Koussa upozornili, že americký trh je teď velmi koncentrovaný a citlivý na vývoj u několika položek. Podle dat americké investiční společnosti State Street a banky JPMorgan Chase se navíc na začátku roku zvýšil příliv kapitálu do mezinárodních akciových ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů, mimo USA. Ne proto, že by investoři přestávali věřit Americe, ale protože začínají zkoumat, zda jejich portfolia nejsou příliš závislá na jednom trhu.

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