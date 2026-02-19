1. Kolínská chemička jde s dluhopisy na sever
Chemická společnost Draslovka, jeden z největších světových výrobců kyanidu sodného nezbytného pro těžbu zlata, upsala na skandinávském trhu dluhopisy za 325 milionů dolarů (6,6 miliardy korun).
Dluhopisy mají úrokovou sazbu 11 procent a splatnost v roce 2030. Transakce má vylepšit rozvahu firmy a přinést významné snížení nákladů na financování.
Kolínskou firmu ovládají Petr Pudil, Vasil Bobela, Jan Dobrovský a rodina Brůžkových. Ratingová agentura S&P jí kvůli zadlužení snížila hodnocení. Teď je první českou společností, která jde na severský dluhopisový trh.
Dluhopisy budou emitovány dceřinou společností registrovanou v Lucembursku.
