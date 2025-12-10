Na konci roku 2007 se legendární investor Warren Buffett vsadil s manažerem hedgeového fondu Tedem Seidesem ze společnosti Protégé Partners o milion dolarů, že investice do nízkonákladového fondu kopírujícího vývoj indexu S&P 500 bude mít během následujících deseti let lepší výkon než aktivně řízené hedgeové fondy společnosti Protégé. Sázka nakonec netrvala ani deset let. V polovině roku 2017 Seides uznal, že nemůže vyhrát, a Buffettovi milion vyplatil. Průměrný výnos Seidesových pěti fondů byl pouze 21 procent, zatímco fond ETF kopírující S&P 500 vydělal 85 procent. „Když Wall Street spravuje biliony dolarů a účtuje si vysoké poplatky, jsou to obvykle manažeři, kdo sklízí nadměrné zisky, nikoli klienti,“ napsal Buffett v roce 2016 ve svém dopise akcionářům. Tento příklad jen dokládá, že nejlepším způsobem budování jmění na kapitálových trzích bývá jednoduchá, ba přímo nudná investiční strategie. A jak to na finančních trzích bude vypadat v roce 2026? Na to jsme se podívali v aktuálním vydání Ekonomu.
