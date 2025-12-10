Na konci roku 2007 se legendární investor Warren Buffett vsadil s manažerem hedgeového fondu Tedem Seidesem ze společnosti Protégé Partners o milion dolarů, že investice do nízkonákladového fondu kopírujícího vývoj indexu S&P 500 bude mít během následujících deseti let lepší výkon než aktivně řízené hedgeové fondy společnosti Protégé. Sázka nakonec netrvala ani deset let. V polovině roku 2017 Seides uznal, že nemůže vyhrát, a Buffettovi milion vyplatil. Průměrný výnos Seidesových pěti fondů byl pouze 21 procent, zatímco fond ETF kopírující S&P 500 vydělal 85 procent. „Když Wall Street spravuje biliony dolarů a účtuje si vysoké poplatky, jsou to obvykle manažeři, kdo sklízí nadměrné zisky, nikoli klienti,“ napsal Buffett v roce 2016 ve svém dopise akcionářům. Tento příklad jen dokládá, že nejlepším způsobem budování jmění na kapitálových trzích bývá jednoduchá, ba přímo nudná investiční strategie. A jak to na finančních trzích bude vypadat v roce 2026? Na to jsme se podívali v aktuálním vydání Ekonomu.

Související

Přeji pěkné čtení.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67823270-v-jednoduchosti-je-krasa  