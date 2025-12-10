Letošní rok byl na pražském letišti velmi rušný. Nesl se ve znamení návratu cestujících, kdy Ruzyně konečně v roce 2025 míří na čísla přeprav před covidem, tedy zhruba na 18 milionů pasažérů. Významný byl ale letošek také z pohledu příchodu nových dopravců. To s sebou kromě vyššího počtu spojení a komfortu nese pro turisty i další pozitiva. „Ceny letenek ve druhé polovině tohoto roku dosáhly nového minima,“ uvádí Miroslav Polach, jeden z majitelů cestovatelského portálu Zaleťsi.cz. Kam až ceny letenek do Asie nebo Ameriky můžou klesnout?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.