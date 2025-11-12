Vlastní byt byl v Česku dlouho symbolem jistoty a úspěchu. Jenže realita se mění. Ceny rostou rychleji než příjmy, úroky zůstávají vysoko a dostupnost bydlení se dál zhoršuje. Na konferenci Real Estate Forum týdeníku Ekonom se ekonomové, developeři i investoři shodli, že právě Praha je místem, kde se tyto proměny projevují nejviditelněji. A spolu s tím padají i zažité představy o českém realitním trhu.
„První mýtus je, že na nemovitostech se nedá prodělat,“ uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Připomněl, že po roce 2008 trvalo několik let, než se ceny bytů vrátily na úroveň před pádem Lehman Brothers. „Nejvíc lidí investuje právě tehdy, kdy všechno jde nahoru, protože mezi nimi panuje pocit, že to začíná vynášet. Jenže to je zpravidla přesně okamžik, kdy se to zlomí. Většinou proto, že ekonomika je v nějaké bublině,“ dodal.
