Český bankovní trh je mimořádně konkurenční a banky se přetahují o neloajální zákazníky. „Na trhu je každý rok zhruba milion klientů, kteří aktivně hledají novou nebo další banku,“ říká šéf Raiffeisenbank Igor Vida. Jeho bankovní dům proto sází hlavně na nové služby a technologie a letos chce nabídnout i obchodování s kryptoměnami.

Jak se v posledních letech mění chování českých klientů Raiffeisenbank z hlediska investičního apetitu?

Prakticky v Česku dnes neexistuje žádná větší banka, která by nenabízela investice. Bezpochyby nám rostou aktiva pod správou. Máme zhruba dva miliony klientů, z nichž asi milion aktivně využívá bankovní služby. Přibližně sto tisíc z nich u nás také investuje, tedy zhruba deset procent těch aktivních. Toto číslo roste a není pochyb, že tento trend bude pokračovat. Především proto, že výnosy na běžných a standardních spořicích účtech se pohybují jen mírně nad inflací. Klienti, kteří přemýšlejí dlouhodobě a stále více se o tato témata zajímají, se proto snaží investovat tak, aby dosáhli vyššího výnosu a zajistili si určitou finanční nezávislost.

