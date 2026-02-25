Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce. Jak vypočítává viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza, nejvíc ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, logistice a skladování. Hodně jich je ve zdravotnictví a sociálních službách.
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z konce roku 2024 žije v Česku přes milion lidí z jiných zemí a bezmála 850 tisíc z nich zde pracuje.
Jak velkou výplatu bere, Světlana říct nechce. Naznačuje, že to není o moc víc než minimální mzda. V kuchyni úřednické jídelny vedle ní pracují samé cizinky – Ukrajinky a Slovenky; jedinými našinci jsou šéfkuchař a vedoucí stravovacího zařízení. Má kamarádky v jiných gastro provozech a tam to prý vypadá podobně.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.